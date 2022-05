Der Ticker startet um 7:00 Uhr

15:26 39 neue gemeldete Ansteckungen in Peking Peking meldet 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus während der letzten 24 Stunden. Seit dem 22. April gab es in der chinesischen Hauptstadt insgesamt 727 Corona-Infektionen, wie Pang Xinghuo, stellvertretender Direktor der städtischen Gesundheitskommission, bei einer Pressekonferenz sagte. Legende: Ein Arbeiter in einem Schutzanzug hält Wache bei einer Corona-Teststation in Peking. Keystone

13:18 Israel streicht obligatorische Covid-Tests bei Ankunft in Tel Aviv Israel will die obligatorischen Corona-Tests für Ankommende am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ab dem 20. Mai beenden. Touristinnen und Touristen müssen aber vor Reiseantritt weiterhin einen negativen Test vorweisen. Die Regierung stand unter öffentlichem Druck, die Flughafentests fallen zu lassen. Denn sie trieben die Reisekosten der Passagiere in die Höhe und verursachten lange Warteschlangen und damit knappe Platzverhältnisse. Legende: Reisende verlassen die Covid-Teststation am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Reuters

9:54 Laos öffnet Grenze für Touristen Vollständig geimpfte Touristinnen und Touristen dürfen ab morgen Montag wieder ohne Einschränkungen nach Laos einreisen. «Die Regierung ist der Ansicht, dass es an der Zeit ist, die Wirtschaft zu entwickeln», sagte Vizeministerin Thipphakone Chanthavongsa. Die Lockerungsmassnahmen sehen vor, dass die Grenze wieder für laotische Bürger sowie Ausländerinnen und Ausländer geöffnet wird, sofern diese vollständig geimpft sind. Nicht geimpfte Besucher müssen einen Antigen-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bislang waren nur bestimmte Gruppenreisen möglich und es galten unter anderem Quarantäne-Vorschriften. Legende: Laos verzeichnete 2020 einen Rückgang des internationalen Reiseverkehrs um 80 Prozent. imago images

7:54 Österreichs Ex-Gesundheitsminister landet Corona-Bestseller Rudolf Anschober, Österreichs ehemaliger grüner Gesundheitsminister, ist als Autor eines Corona-Sachbuchs erfolgreich. Mit «Pandemia», einer Analyse der Corona-Politik und der Schilderung von Schicksalen mehrerer Erkrankter, ist der 61-Jährige im April auf Platz 1 der Bestsellerliste der Sachbücher in Österreich geklettert. Einer der Grundfehler der Politik sei es gewesen, die Impfskeptiker und die Impfgegner in einen Topf zu werfen, sagte Anschober gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Unter den 30 Prozent der Nichtgeimpften in Österreich sei nur jeder Dritte gegen die Injektion, der Rest warte auf weitere Überzeugungsarbeit. Anschober war in der Koalition von ÖVP und Grünen von Januar 2020 bis April 2021 Gesundheitsminister. Im ersten Jahr der Pandemie hat er etwa 150 Corona-Verordnungen auf den Weg gebracht. Unter der Last des umfangreichen Ressorts gab er schliesslich aus gesundheitlichen Gründen auf. Legende: Erfolgreicher Buchautor: Österreichs ehemaliger Gesundheitsminister Rudolf Anschober, fotografiert im April 2021. Reuters

15:22 Schanghai verschiebt Uni-Aufnahmeprüfung Wegen des anhaltenden Corona-Lockdowns ist in Schanghai die alljährliche Uni-Aufnahmeprüfung um einen Monat verschoben. Über 50'000 junge Leute sollen den dreitägigen Testmarathon Anfang Juli absolvieren, gab Vize-Bürgermeister Chen Qun auf einer Pressekonferenz bekannt. Der sogenannte «Gaokao» gilt als wichtigste Prüfung im Leben eines jeden Chinesen, da sie massgeblich über den beruflichen Werdegang bestimmt. Die Ankündigung der Prüfungsverschiebung hat die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung des Alltags in Chinas wichtigster Wirtschaftsmetropole zunichtegemacht. Legende: Damals sah die Situation in Schanghai noch besser aus: Sicherheitsleute kontrollieren am 7. Juni 2021 angehende Studierende, welche die Uni-Aufnahmeprüfung ablegen wollen. Reuters

11:46 Coronafälle gehen in Deutschland zurück Das Robert-Koch-Institut meldet 72'252 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 15'046 Fälle weniger als am Samstag vor einer Woche, als 87'298 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 544 von 553.2 am Vortag. 184 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 136'523.

8:27 Massentests und ÖV-Einschränkungen in Peking Peking leitet eine neue Runde von Corona-Massentests ein und hat weitere Buslinien und U-Bahn-Stationen geschlossen. So will Chinas Hauptstadt das Schicksal Schanghais abwenden, wo Millionen von Einwohnerinnen und Einwohnern seit über einem Monat eingeschlossen sind. Die drakonischen Massnahmen in Schanghai haben bei den 25 Millionen Einwohnern Frustration ausgelöst und Proteste verursacht. Die Zahl der Coronafälle in Schanghai ist seit acht Tagen in Folge gesunken. Der Virusausbruch ist laut der Stadt unter Kontrolle. Legende: In Peking müssen die Menschen zum Massentest antraben. Reuters

16:52 Polizei ermittelt gegen Labour-Chef Keir Starmer Nach Boris Johnsons «Partygate» kommt «Beergate»: Wegen einer geselligen Runde zu Lockdown-Zeiten muss sich nun Oppositionsführer Keir Starmer Ermittlungen der Polizei stellen. Die Polizei der Grafschaft Durham teilte mit, «bedeutsame neue Informationen» erhalten zu haben und zu ermitteln, ob damals Lockdown-Regeln gebrochen worden seien. Zuvor hatte die Behörde Ermittlungen nicht für notwendig erachtet. Es geht um einen Abend im April 2021, als Restaurants geschlossen hatten und strenge Kontaktbeschränkungen galten – mit Ausnahmen für Arbeitstreffen. Aufnahmen der geselligen Runde in einem Labour-Büro in Durham tauchten in diversen Medien auf. Insbesondere die konservative «Daily Mail» brachte tagelang umfangreiche Stücke zu dem so betitelten «Beergate»-Vorfall. In einem hiess es, es sei für 30 Menschen Essen bestellt worden. Legende: Auch Oppositionsführer Keir Starmer sieht sich nun Ermittlungen der Polizei ausgesetzt. Keystone

15:25 China verschiebt Asienspiele Vor dem Hintergrund der andauernden Verbreitung des Coronavirus werden die Asienspiele in China verschoben. Wie der Olympische Rat Asiens (OCA) mitteilt, wurde gemeinsam mit den Organisatoren vor Ort entschieden, die Wettkämpfe zu verlegen. Als Grund wurde die Coronavirus-Lage in China genannt. Die Asienspiele sollten eigentlich im September in der ostchinesischen Metropole Hangzhou ausgetragen werden. Ein neues Datum ist bislang nicht genannt worden.

12:54 5713 Meldungen über schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen Die schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic hat bis Dienstag 5713 Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfungen erhalten. Insgesamt wertete es 15'228 Meldungen aus. 62.5 Prozent stufte es als nicht schwerwiegend ein, 37.5 Prozent als schwerwiegend. Bei den als schwerwiegend eingestuften Nebenwirkungen lag das Durchschnittsalter der Betroffenen bei 52.8 Jahren, wie Swissmedic am Freitag mitteilte. Am häufigsten klagten sie über Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Übelkeit und Schwindelgefühle. Diese Reaktionen überwiegen auch bei den als nicht schwerwiegend eingestuften Fällen. Bei 210 der schwerwiegenden Fälle resultierte ein Todesopfer in einem unterschiedlichen zeitlichen Abstand von der Impfung. Die Verstorbenen waren durchschnittlich 79.4 Jahre alt. Bei genauerer Analyse der Todesfälle ergaben sich gemäss Swissmedic trotz einer gewissen zeitlichen Nähe zur Impfung andere wahrscheinlichere Todesursachen. 66.8 Prozent der an Nebenwirkungen Leidenden waren zwischen 18 und 64 Jahre alt (Mittel 50.2 Jahre). 20 Prozent waren über 65 und 1.2 Prozent zwischen 12 und 17 Jahre alt. 62.2 Prozent der Meldungen betrafen Frauen, 35 Prozent Männer. In manchen Meldungen fehlten Alter und Geschlecht. Legende: Keystone / Archiv

10:05 Gut, aber mit Verbesserungspotenzial: die Pandemie-Bilanz der Kantone Die Kantone haben ihren Schlussbericht zur Zusammenarbeit mit dem Bund während der Pandemie vorgestellt. Im Allgemeinen sei das Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen gut gewesen, halten sie darin fest. In Zukunft brauche es aber einen stärkeren Einbezug aller betroffenen Politikbereiche, bessere Prozesse und Rechtsgrundlagen. Der Austausch zwischen Bundesrat und Kantonsregierungen sei unabdingbar, wenn es um ein schweizweit kohärentes Krisenmanagement gehe. Dieser Dialog müsse intensiviert und auch stärker institutionalisiert werden, schreibt die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). In Krisensituationen brauche es einen permanenten, departementsübergreifenden Krisenstab des Bundes mit Einbezug der Kantone. Verbesserungspotenzial sieht die KdK auch bei der Kommunikation. Einen Nachholbedarf macht sie auch bei den rechtlichen Grundlagen aus. Zu kurz gekommen sei oft auch die Frage nach den finanziellen Folgen beziehungsweise die Frage der Finanzierung von Massnahmen. Nicht verzichten will die Konferenz der Kantonsregierungen auf die Konsultation zu geplanten Massnahmen. Diese müsse auch unter hohem Zeitdruck sichergestellt sein und entsprechend verbessert werden. Audio Wie gut hat die Schweiz die Pandemie bewältigt? 03:55 min, aus Echo der Zeit vom 30.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 55 Sekunden.

3:59 USA schränken Zugang zu Impfstoff von Johnson und Johnson ein Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat den Zugang zu dem Covid-Impfstoff von Johnson und Johnson (J&J) eingeschränkt. Künftig sollen nur noch Erwachsene den Impfstoff erhalten, die die wirksameren mRNA-Impfstoffe von Biontech-Pfizer oder Moderna nicht erhalten können oder wollen, erklärte die FDA. Grund für die Änderung der Notzulassung des Impfstoffs sei das erhöhte Risiko schwerer Blutgerinnsel. Aus demselben Grund hatte die FDA im Dezember bereits empfohlen, sich bevorzugt mit den mRNA-Impfstoffen behandeln zu lassen. Der Impfstoff spielt in den USA ohnehin kaum noch eine Rolle. Sie machen lediglich drei Prozent aller injizierten Impfdosen aus. Weiterhin erhalten sollen Menschen den Impfstoff, wenn sie ein Risiko für eine starke allergische Reaktion auf die mRNA-Impfstoffe haben. Auch wenn der Zugang zu den anderen beiden Impfstoffen beschränkt ist, dürfen Ärztinnen und Ärzte weiter den J&J-Impfsoff verimpfen.

17:37 EMA rechnet mit Zulassung von Omikron-Impfstoffen bis September Impfstoffe gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spätestens Ende September eine Zulassung erhalten. Die grössten Chancen bestünden dabei für entsprechend angepasste mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Moderna und Biontech, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategie, Marco Cavaleri, bei einer Pressekonferenz der Behörde in Amsterdam. Die erforderlichen klinischen Studien seien im Gange. Die EMA prüfe auch Präparate anderer Hersteller. Es sei aber «kein Geheimnis», dass die Anpassungen von mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech an Omikron bereits recht weit fortgeschritten seien. Einzelheiten zu den bislang erhobenen Studiendaten nannte er nicht.

14:24 WHO: Fast 15 Millionen Todesopfer wegen Corona-Pandemie Die Corona-Pandemie hat nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 und 2021 weltweit etwa 14.9 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Zahl umfasst sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, wie die WHO mitteilte. Unter den Corona-Infizierten liegt die Todeszahl gemäss Meldungen der WHO-Mitgliedsländer weltweit jetzt bei etwas mehr als 6.2 Millionen. Die WHO fordert mehr Investitionen ins Gesundheitswesen, damit künftig lebensnotwendige Behandlungen in Krisenzeiten wie einer Pandemie nicht aufgeschoben werden müssen. Audio Trauern ohne Begräbnis: Wie geht das? 28:23 min, aus Perspektiven vom 05.04.2020. abspielen. Laufzeit 28 Minuten 23 Sekunden.

12:45 Obwalden: Weiteres Corona-Härtefallprogramm für Unternehmen Obwalden setzt die finanzielle Unterstützung von Unternehmen, die mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen haben, fort. Die Regierung hat die Ausführungsbestimmungen für ein zweites Härtefallprogramm verabschiedet. Das zweite Härtefallprogramm gilt für das zweite Halbjahr 2021 und das erste Quartal 2022. Vom 9. Mai bis 5. Juni können von der Pandemie besonders betroffene Unternehmen ihre Anträge für Unterstützungsbeiträge einreichen, wie die Regierung mitteilte. Für das zweite Härtefallprogramm stehen insgesamt noch knapp sechs Millionen Franken aus dem ersten regulären Härtefallprogramm zur Verfügung. Davon übernimmt der Bund 70 Prozent und der Kanton 30 Prozent. Zusätzlich könnten für das zweite Halbjahr 2021 noch zwei Millionen Franken aus der Bundesratsreserve verwendet werden.