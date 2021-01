Der Ticker startet um 18:15 Uhr

5:23 Vorentscheidende Wendung? – Demokraten im Vorteil Beide Rennen in Georgia sind immer noch «to close to call», noch nicht entschieden. Doch soeben haben die Demokraten massiv aufgeholt, im einen Rennen sogar die Führung übernommen. US-Wahlanalysten sehen die Vorteile nun klarer bei den Demokraten.

5:14 Die republikanischen Amtsinhaber Kelly Loeffler (50) sitzt seit einem Jahr im Senat und war vorher vor allem Unternehmerin. Mit einem Vermögen von 800 Millionen Dollar gilt sie als reichste Politikerin im Senat. Gemäss amerikanischen Politjournalisten ist sie am häufigsten aller Abgeordneten mit Präsident Trump einer Meinung. Auch im Wahlkampf fiel Loeffler mit einer Rhetorik auf, die stark an Donald Trump erinnert. Loeffler hat auch Joe Bidens Sieg nicht anerkannt. David Alfred Perdue (71) sitzt seit 2015 im Senat. Früher war er Manager. Legende: Die republikanische Senatorin Kelly Loeffler kämpft in Georgia um ihre Wiederwahl. Reuters

4:53 Die demokratischen Herausforderer In Georgia wird an diesem Tag, in dieser Nacht, entschieden, wer den US-Senat kontrollieren wird. Aber, wer kandidiert hier eigentlich? Ein kurzer Blick auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Die Republikaner David Perdue und Kelly Loeffler sind die Amtsinhaber, Jon Ossoff und Raphael Warnock die demokratischen Herausforderer. Thomas Jonathan «Jon» Ossoff ist eigentlich ein Investigativjournalist, zumindest bevor er in die Politik ging. Politikwissenschaftler Ossoff dreht Dokumentarfilme, politische Erfahrung sammelte er als Mitarbeiter für mehrere Parlamentarier, unter anderem für den kürzlich verstorbenen Bürgerrechtler John Lewis. Der zweite demokratische Kandidat, Raphael Warnock (51) ist ein amerikanischer Baptistenpastor, Schriftsteller und Politiker der Demokratischen Partei. 2013 hielt er auf Einladung von Barack Obama eine Predigt während der Amtseinführung zu seiner zweiten Amtszeit. Warnock wäre der erste schwarze Senator für Georgia. Legende: Der demokratische Kandidat Raphael Warnock. Reuters

4:30 Weiterhin hauchdünnes Rennen In Georgia scheint einerseits schnell ausgezählt zu werden, 85 Prozent der Stimmen sind bereits erfasst. Auch US-Medien wie CNN berichten, die Auszählung gehe schneller als erwartet. Anderseits sind jedoch noch Hunderttausende Stimmen ausstehend, erst die Hälfte der Bezirke hat bislang alle Resultate gemeldet. Aktuell warten die US-Wahlanalysten (und die ganze Welt) auf Stimmen eines Bezirks, das tendenziell demokratisch wählt. Die entscheidende Frage: wie stark demokratisch. Diese Stimmen könnten gemäss CNN für eine Vorentscheidung sorgen. Wir warten gespannt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Senatswahl Georgia wählt – das müssen Sie wissen 05.01.2021 Mit Video

4:03 Wer kriegt die Macht im Kongress? Das Rennen in Georgia ist eng. Die Abstände zwischen den Kandidaten bewegen sich momentan im Bereich von wenigen zehntausend Stimmen und die Auszählung könnte sich durchaus lange hinziehen. Aber wieso sind diese Nachwahlen für die USA so wichtig? Kurz, im Video der Tagesschau, eine Erklärung. 00:39 Video In Georgia wird ausgezählt Aus Newsflash vom 05.01.2021. abspielen

3:22 Geht es schnell – oder, droht eine Hängepartie? Bei den Stichwahlen zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt noch kein klarer Sieger ab. Die Kandidaten liegen nach der Auszählung von ungefähr 65 Prozent der Stimmen laut dem Datenanbieter Edison Research etwa gleich auf. Die Behörden hatten erklärt, ein Ergebnis könne am Mittwochmorgen (Ortszeit) vorliegen. Allerdings wird auch eine tagelange Hängepartie nicht ausgeschlossen. Aktuell titelt der amerikanische TV Sender CNN «Razor-Thin», die Rennen seien hauchdünn beieinander. Die New York Times spricht von leichten Vorteilen für die Demokraten. Und falls Sie sich gerade erst mit dem Thema befassen: Die Welt schaut nach Georgia, weil bei diesen den Abstimmungen die Kontrolle über den Kongress auf dem Spiel steht. Um im Senat die Macht zu übernehmen, müssten die Demokraten des designierten Präsidenten Joe Biden beide Stichwahlen gewinnen. Legende: Auch am Wahltag selbst gingen die Kandidaten nochmals auf Stimmenfang. Hier der Demokrat Raphael Warnock in Atlanta. Reuters

1:16 Die Urnen schliessen Nun kann nicht mehr gewählt werden. Seit 19:00 Uhr Ortszeit bzw. seit 1 Uhr sind die Urnen in Georgia geschlossen. Die Auszählung hat begonnen. Diejenigen Wähler, die noch in der Schlange stehen, dürfen ihre Stimme noch abgegeben. Den örtlichen Behörden zufolge wird mit einem Ergebnis am Mittwochmorgen (Ortszeit) gerechnet. Allerdings könnte es wie schon bei der Präsidentschaftswahl Anfang November mehrere Tage dauern, bis die Sieger feststehen. Legende: Reuters

0:33 Trump-Anhänger demonstrieren gegen Wahlsieg Bidens Einen Tag vor der geplanten Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden durch den US-Kongress haben sich am Dienstag in Washington hunderte Anhänger des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump zu Protesten versammelt. Die meisten der rund 300 Demonstranten, die sich bis zum Mittag auf der Freedom Plaza nahe dem Weissen Haus versammelten, trugen trotz der hohen Corona-Infektionszahlen keine Masken. Trump rief seine Anhänger dazu auf, gegen die offizielle Bestätigung des Wahlergebnisses auf die Strasse zu gehen. Ausserdem kündigte er auf Twitter an, sich am Mittwoch um 11:00 Uhr (Ortszeit) persönlich an seine Anhänger zu wenden. Zwei Stunden später will der US-Kongress zusammenkommen, um die Ergebnisse der Präsidentenwahl in den Bundesstaaten vom 3. November zu zertifizieren. Legende: Reuters

22:45 Wall Street schliesst im Plus Die Wall Street hat am Tag der Stichwahl Kursgewinne verbucht. Nach den jüngsten Verlusten hätten wieder Schnäppchenjäger zugeschlagen, sagten Marktteilnehmer. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0.6 Prozent höher auf 30.391 Punkten. «Das Wahlergebnis ist entscheidend dafür, wie viel Freiraum der künftige Präsident Joe Biden bei der Durchsetzung seines Programms hat», sagte Matthias Scheiber, Manager bei der Vermögensverwaltung der Bank Wells Fargo. Sollten Bidens Demokraten neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen, rechnen Experten mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen. Dies hebe die Stimmung am Markt, stellten die Analysten der ING Bank fest. Die Sorgen der Anleger vor einer langfristig strengeren Regulierung und steigenden Steuern träten zumindest für einige Monate in den Hintergrund. Verteidigten die Republikaner ihre Mehrheit, würden sie zwar zusätzliche Ausgaben blockieren, prognostizierten die Analysten der Rabobank. Gleichzeitig würden sie aber die Notenbank (Fed)zwingen, zur Abfederung der Coronavirus-Folgen in die Bresche zu springen. Da diese negative Leitzinsen ablehne, blieben nur zusätzliche Wertpapierkäufe.

22:31 Wahl verläuft ruhig Die Stichwahl in Georgia ist gemäss Behörden bisher ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Nur vor einigen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Der für die Wahl verantwortliche Beamte Gabriel Sterling twitterte, durchschnittlich müsse nur eine Minute bis zur Stimmabgabe gewartet werden. Er antwortete auch auf einen Tweet von Präsident Trump, in dem dieser technische Probleme in einem Distrikt anprangerte. Diese seien bereits behoben, so Sterling.

22:12 Auch Kelly Loeffler ruft zum Wählen auf Die republikanische Kandidatin Kelly Loeffler hat ihre Anhänger dazu aufgerufen, an die Urne zu gehen – und ebenfalls Freunde und Nachbarn dazu zu bewegen.

21:24 Auszählungsprozess kann länger dauern Bei der Auszählung der Stimmen könnte es Verzögerungen geben, sagt Walter Jones, ein Sprecher des Wahlleiters Brad Raffensperger. Die Wahlhelfer dürfen erst um 19.00 Uhr (01.00 Uhr MEZ Mittwoch) mit der Auszählung beginnen. Fast eine Million Briefwahl-Unterlagen liegen bereits vor, wie aus Behördendaten hervorgeht. Hinzu kommen mehr als zwei Millionen Stimmen von Frühwählern, die die Möglichkeit nutzten, bereits vor dem eigentlichen Wahltermin in Stimmlokalen persönlich abzustimmen. Diese insgesamt etwa drei Millionen Stimmen dürften noch in der Wahlnacht relativ rasch ausgewertet sein, denn Vorabprüfungen wie etwa der Abgleich von Unterschriften auf Briefwahlzetteln konnten bereits vorgenommen werden. Als langwierig könnte sich aber die Auszählung der Briefwahlunterlagen erweisen, die erst noch im Laufe des Wahltags eintrudeln. Umschläge müssen geöffnet werden, es folgt eine Prüfung der Unterschriften, und schliesslich müssen die Stimmzettel noch in die Zählmaschinen geladen werden. Hinzu kommen voraussichtlich Hunderttausende Stimmen von Wählern, die klassisch am Wahltag in den Wahllokalen persönlich abstimmen. Legende: Die Auszählung der Stimmen könnte sich hinziehen. Keystone

21:00 Letzte Mobilisierungskampagnen der Kandidaten Mit Auftritten in Atlanta und Umgebung haben die demokratischen Kandidaten Warnock und Ossoff am Wahltag noch letzte Versuche unternommen, weitere Wähler zu mobilisieren.

20:22 Blockade im Senat könnte Bidens Pläne stoppen Der Urnengang in Georgia wird quasi zur Schicksalswahl für die Regierung Biden. Schon Präsident Obama habe in seiner zweiten Amtszeit erlebt, wie schwierig es sei, sich gegen eine republikanische Mehrheit im Senat durchzusetzen, so SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen in seiner Einschätzung. «Die Republikaner blockierten damals fast alles, was Obama wollte. Joe Biden droht ein ähnliches Schicksal, sollten die beiden demokratischen Kandidaten hier in Georgia nicht gewinnen. Von der Besetzung des Obersten Gerichts bis zu Reformen im Gesundheitswesen, hier in Georgia entscheidet sich, ob Joe Biden sich als Präsident verwirklichen kann oder ob er gegen eine republikanische Wand anrennen muss.» 00:32 Video Einschätzungen von SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen Aus Tagesschau vom 05.01.2021. abspielen

20:03 Die Wahl, die die USA prägen wird Bei der Senatswahl in Georgia wird nicht nur entschieden, welche Partei im Senat die Mehrheit haben wird, sondern auch, wie stark der künftige Präsident Joe Biden seine politischen Vorhaben überhaupt umsetzen kann. In den Umfragen liegen beide Parteien fast gleichauf. Das Rennen dürfte also knapp werden. Entscheidend wird deshalb sein, welches Lager die eigene Basis besser zum Urnengang motivieren kann. Die Stimmung in Georgia kurz vor der Wahl sei sehr aufgeladen, sagt ein Wähler vor Ort. Ein anderer erklärt sich die Stimmung damit, dass sich die Bevölkerung Georgias der Tragweite des Entscheids bewusst sei: «Unsere Wahl hat Auswirkungen auf das ganze Land.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Senatswahl Georgia entscheidet, wie mächtig Biden wird 05.01.2021 Mit Audio

18:49 Die Ausgangslage bei der Wahl in Georgia Bei der ersten Abstimmung am 3. November hatte keiner der Kandidaten für die beiden Senatssitze die nötige absolute Mehrheit erreicht. Um die Mehrheit im Senat zu behalten, reicht den Republikanern ein einziger Sieg. Die demokratischen Kandidaten müssten sich beide durchsetzen, damit es eine Pattsituation mit 50 zu 50 Stimmen in der Kammer gibt, die von der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris zugunsten der Demokraten aufgelöst werden kann. Umfragen sehen die Kandidaten faktisch gleichauf. Weiteres zur Wahl, den Kandidaten und dem Ablauf finden Sie hier. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Senatswahl Georgia wählt – das müssen Sie wissen 05.01.2021 Mit Video

18:28 Hunderttausende machen von Briefwahl Gebrauch Die Wahllokale in Georgia sind seit 7 Uhr (Ortszeit, 13 Uhr MEZ) geöffnet und schliessen um 19 Uhr (Mittwoch 1 Uhr MEZ). Es ist unklar, wann es Ergebnisse geben wird. Das liegt auch an der Corona-Pandemie, wegen der Hunderttausende Wähler von der Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Insgesamt haben dem «Elections Project» zufolge rund drei Millionen Wähler vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimmzettel per Brief oder persönlich im Wahllokal abgegeben.

18:20 Trump und Biden unterstützten Kandidaten vor Ort Am Tag vor der Stichwahl hatte der künftige Präsident Joe Biden in Georgias Hauptstadt Atlanta eindringlich für die Kandidaten Jon Ossoff und Raphael Warnock geworben. «Morgen kann ein neuer Tag für Atlanta, für Georgia und für Amerika sein», sagte der gewählte Präsident. Mit Blick auf die beiden demokratischen Kandidaten fügte er hinzu: «Sie sind prinzipientreu, sie sind qualifiziert. Sie sind ehrenhaft, sie meinen, was sie sagen.» Donald Trump rief dagegen bei einem Wahlkampfauftritt in Dalton nördlich von Atlanta dazu auf, für David Perdue und Kelly Loeffler zu stimmen. «Das könnte die wichtigste Stimme sein, die ihr für den Rest eures Lebens abgeben werdet», sagte er vor Tausenden Anhängern. Ossoff und Warnock seien «Extremisten, die alles zerstören würden, was den Patrioten in Georgia am Herzen liegt». 01:15 Video US-Senatswahl in Georgia Aus Tagesschau vom 05.01.2021. abspielen