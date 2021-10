Der Dauerregen in Sizilien sorgt für grosse Schäden und Chaos. Die Rettungskräfte haben nun die Leiche einer vermissten Frau geborgen.

Damit kamen bei den verheerenden Niederschlägen auf der süditalienischen Insel in den vergangenen Tagen bislang drei Menschen ums Leben.

Wegen des heftigen Unwetters rief die Regionalregierung am Mittwoch den Notstand aus.

Die geborgene Frau war nach Einschätzung der Rettungskräfte am Sonntag – so wie auch ihr Mann – aus dem Auto ausgestiegen und von den Wassermassen erfasst worden. Ihr Körper wurde etwa fünf Kilometer vom Wagen entfernt entdeckt, wie die Polizei in Catania am Donnerstag mitteilte. Zuvor war ihr Mann in etwa zwei Kilometern Entfernung tot aufgefunden worden.

Am Dienstag war ein anderer Mann in Catania gestorben, weil er den Erkenntnissen zufolge ebenfalls aus dem Auto ausstieg und dann vom Wasser unter den Wagen gedrückt wurde.

Teile von Catania komplett überschwemmt

Seit Montag gehen extreme Unwetter über den Osten Siziliens und Teilen Kalabriens am Südzipfel von Italien nieder. In Catania wurden Teile der Stadt komplett überschwemmt. In etliche Häuser flossen Wasser und Schlamm, teilweise fiel der Strom aus.

Das Unwetter in Bildern

1 / 4 Legende: Kein Weiterkommen mehr: Das Hochwasser hat am Montag den Verkehr lahmgelegt. Reuters 2 / 4 Legende: Ebenfalls am Montag: Wasserströme fliessen unaufhaltbar durch die Innenstadt von Catania. Reuters 3 / 4 Legende: Spuren der Verwüstung: Überall in der Innenstadt hat sich Abfall und Dreck angestaut. Keystone 4 / 4 Legende: Am Donnerstag ist das Wasser grösstenteils überall abgeflossen oder konnte abgepumpt werden. Schäden bleiben jedoch zurück. Die Überschwemmung hat mehrere Bäume entwurzelt. Reuters

Die Fluten haben Autos weggetragen und Strassen voller Schlamm und weggespülten Gegenständen hinterlassen. Bürgermeister Salvo Pogliese ordnete als Konsequenz für Donnerstag und Freitag an, Schulen sowie Ämter und Geschäfte, die keine essenziellen Dienste anbieten, zu schliessen.

Bürgermeister Salvo Pogliese schrieb auf Facebook von Unwettern, «die es in dieser Kraft und mit dieser Intensität» noch nie gegeben habe. Die Einwohner Catanias sollten ihre Häuser nicht verlassen, schrieb er.