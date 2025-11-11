 Zum Inhalt springen

Deal in Aussicht US-Präsident Trump: Arbeiten an einem Zoll-Deal mit der Schweiz

11.11.2025, 06:02

  • US-Präsident Donald Trump hat Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle bestätigt.
  • In einer Fragerunde im Weissen Haus bestätigte er damit Presseberichte. «Wir arbeiten an einem Deal, um ihre Zölle etwas zu senken», sagte er auf eine Frage eines Journalisten, wie dem vom Weissen Haus publizierten Video der Pressekonferenz zu entnehmen ist.

Auf Nachfrage wollte er jedoch keine konkrete Zahl nennen. «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen», so Trump weiter. Die Zölle hätten die Schweiz «sehr hart getroffen», aber er wolle, dass die «Schweiz erfolgreich bleibt.»

Dabei hob er auch hervor, dass die Schweiz bisher ein guter Verbündeter gewesen ist.

SRF 4 News, 11.11.2025, 06 Uhr ; 

