US-Präsident Donald Trump will Migrantinnen und Migranten in Guantánamo inhaftieren. Trump sagte bei einer Veranstaltung im Weissen Haus, in einem Haftzentrum auf Guantánamo könnten künftig 30'000 Personen festgehalten werden.

Trump stellt sich auf den Standpunkt, viele der illegal in den USA lebenden Migrantinnen und Migranten seien Kriminelle. Und einige dieser Kriminellen seien so schlimm, dass man ihren Herkunftsländern nicht trauen könne, sie festzuhalten. Aus Guantánamo hingegen sei es schwierig, wieder herauszukommen. Statistisch lässt sich nicht belegen, dass es unter den papierlosen Migrantinnen und Migranten in den USA überdurchschnittlich viele Kriminelle gibt.

Der US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba ist berüchtigt wegen eines umstrittenen Gefangenenlagers, das die Vereinigten Staaten nach den Anschlägen vom 11. September dort errichtet hatten. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp wurde damals unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush eingerichtet, um mutmassliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.

Menschenrechtsorganisationen fordern seit langem die Schliessung. Noch immer ist dort jedoch eine kleine Zahl von Häftlingen untergebracht.