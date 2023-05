Jahrhundertealte Traditionen treffen auf Politik- und Show-Prominenz aus der ganzen Welt: In einer historischen Zeremonie sind Charles und Camilla in London zu König und Königin gekrönt worden.

Vor der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla herrschte in London unter den Royal-Fans Feierlaune. Zehntausende strömten in die Londoner Innenstadt, um einen Blick auf Charles, Camilla und die anderen Royals zu erhaschen. Wer in der vorderen Reihe der Prozessionsroute sein wollte, musste bereits am frühen Morgen seinen Platz an der Prachtstrasse The Mall sichern.

Legende: Die Plätze an der Route für Schaulustige waren bereits anderthalb Stunden vor Beginn der Krönungsprozession voll. GETTY IMAGES / WPA POOL

Zahlreiche Prominente aus aller Welt

Komfortabler hatten es die geladenen Gäste in der Kirche, die aus der ganzen Welt zur Krönung anreisten. Schon Stunden vor Beginn des Gottesdienstes versammelten sich diese in der Westminster Abbey – unter ihnen Popstar Katy Perry, Schauspielerin Emma Thompson, US-First Lady Jill Biden und der US-Klimabeauftragte John Kerry.

Gäste an der Krönungszeremonie

Bild 1 / 5 Legende: Katy Perry (links) machte Selfies mit Gästen während der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla. Gareth Cattermole / Pool via REUTERS Bild 2 / 5 Legende: Zahlreiche Königsfamilien, wie König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien (vorderste Reihe), nahmen an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teil. Dan Charity/Pool via REUTERS Bild 3 / 5 Legende: Auch Lionel Richie machte Fotos vor der Krönung in der Westminster Abbey. Getty Images / GARETH CATTERMOLE Bild 4 / 5 Legende: Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte auf dem Weg zu ihren Plätzen in der Westminster Abbey. Getty Images / Ben Stansall Bild 5 / 5 Legende: Die Ankunft von Jill Biden, der First Lady der Vereinigten Staaten, und ihrer Enkeltochter vor der Krönungszeremonie. Andrew Milligan/Pool via REUTERS

Auch gekrönte Häupter wie Willem-Alexander und Máxima von den Niederlanden und Felipe und Letizia von Spanien sowie König Carl Gustaf und seine Tochter Victoria aus Schweden kamen für die Krönung. Charles jüngerer Sohn Prinz Harry kam allein zu der Zeremonie, seine Frau Meghan blieb mit den beiden Kindern in den USA.

Legende: Prinz Harry sass während des Gottesdiensts in der Westminster Abbey in der dritten Reihe. Getty / WPA Pool

Unter den politischen Gästen waren der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair, US-First Lady Jill Biden und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, Olena Selenska.

00:30 Video König Charles III. wird die Krone aufgesetzt Aus News-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Jahrhundertealte Traditionen an Krönungszeremonie

In einer historischen Zeremonie wurden Charles und Camilla in London zu König und Königin gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte ihnen bei einer Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und die Krone von Queen Mary auf. Im Rahmen der Zeremonie wurde der 74-jährige Charles mit heiligem Öl gesalbt.

Bild 1 / 5 Legende: König Charles III. sass nach der Krönung mit der Edwardskrone auf dem Thron. Aaron Chown/Pool via REUTERS Bild 2 / 5 Legende: Prinz William küsste seinen Vater König Charles, nachdem er ihm den Treueschwur geleistet hatte. Yui Mok/Pool via REUTERS Bild 3 / 5 Legende: König Charles III. trug die Edwardskrone und Königin Camilla die Krone von Queen Mary während ihrer Krönungszeremonie. Andrew Matthews/Pool via REUTERS Bild 4 / 5 Legende: Camilla wurde zur britischen Königin gekrönt. POOL via Reuters Bild 5 / 5 Legende: König Charles verliess nach seiner Krönungszeremonie die Westminster Abbey. Getty Images / BEN STANSALL

Für Entzücken sorgten die Kinder von Thronfolger William und Prinzessin Kate. Charlotte und Louis sassen während des Gottesdienstes in der ersten Reihe bei ihren Eltern. Prinz George hatte eine besondere Rolle: Er war gemeinsam mit drei anderen Jungen als Ehrenpage seines Grossvaters Charles im Einsatz.

Legende: Prinz Louis konnte sich ein Gähnen nicht verkneifen: Direkt nach der Krönung seines Grossvaters war der Fünfjährige kurz gähnend zu sehen. REUTERS/Yui Mok

Gekröntes Königspaar auf dem Buckingham-Palast

Nach dem zweistündigen Gottesdienst fuhr das Königspaar in der 261 Jahre alten goldenen Staatskutsche, die nur für Krönungen genutzt wird, zum Buckingham-Palast. Charles' Schwester Prinzessin Anne ritt hinter der Kutsche, gefolgt von drei Kutschen der Familienmitglieder. In dem prachtvollen Zug marschierten zudem Tausende Soldatinnen und Soldaten der britischen Armee und der Commonwealth-Staaten mit.

Legende: König Charles III. und Königin Camilla fuhren nach ihrer Krönung in der goldenen Staatskutsche von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham-Palast. Keystone/AP/Adrian Dennis/

Danach zeigte sich das frisch gekrönte Königspaar auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Auch alle drei Enkel gemeinsam mit ihren Cousinen und Cousins winkten vom Balkon den jubelnden Massen zu.

Legende: Charles und Camilla winkten der Menge zu. REUTERS/MATTHEW CHILDS

Prinz Harry hat sich britischen Medien zufolge nach der Krönung seines Vaters umgehend auf den Heimweg in die USA gemacht. Doch für die Krönungsprozession sowie das Familienbild auf dem Balkon des Buckingham-Palasts war er ohnehin nicht eingeplant, da er kein «Working Royal» mehr ist und keine öffentlichen Auftritte im Namen des Palasts mehr absolviert. Auch Charles' Bruder Andrew trat nicht auf dem Balkon auf.

«Down with the Crown» – Protest und Festnahmen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Anti-Royalisten protestierten in London mit gelben Plakaten mit der Aufschrift «Not my King» (Nicht mein König). Antonio Olmos/Pool via REUTERS Doch nicht alle wollten mit König Charles III. und Camilla feiern. Monarchie-Gegner demonstrierten in mehreren britischen Städten mit Sprechchören wie «Down with the Crown» (Nieder mit der Krone). In London wurden mehrere Demonstranten festgenommen, was für heftige Kritik sorgte. «Dies ist etwas, das man in Moskau erwarten würde, aber nicht in London», sagte die Chefin der britischen Niederlassung von Human Rights Watch, Yasmine Ahmed, einer Mitteilung zufolge. «Friedliche Proteste erlauben es den Menschen, die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Das ist etwas, dem die britische Regierung offenbar zunehmend abgeneigt zu sein scheint.»

«Big Lunch» und Krönungskonzert am Sonntag

Am Sonntag findet im ganzen Land ein «Big Lunch» statt: Britinnen und Briten sind aufgefordert, gemeinsam mit Freunden und der Nachbarschaft zu speisen und zu feiern. Bei Charles steht eine eigens für die Krönung kreierte Quiche auf dem Menuplan. Am Abend wird im Park des Schloss Windsor ein grosses Konzert stattfinden, an dem unter anderem Katy Perry und Lionel Richie auftreten werden.