Der stärkste Zyklon seit vielen Jahren ist auf Indiens Ostküste getroffen und hat grosse Zerstörung angerichtet.

In der Gegend um Puri gab es nach Behördenangaben acht Todesfälle, mehr als 160 Menschen mussten in Spitälern behandelt werden.

Auf seinem weiteren Weg in Richtung Bangladesch schwächt sich Fani deutlich ab.

Die Meteorologiebehörde in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka mass Windgeschwindigkeiten von bis zu 88 Stundenkilometern. In Dhaka und einigen Küstengebieten Bangladeschs gab es heftige Regenfälle. Die Häfen wurden zunächst geschlossen. Das Auge des Zyklons befand sich am Nachmittag (Ortszeit) westlich der Hauptstadt, wie der Direktor der Meteorologiebehörde sagte.

Zuvor hatte «Fani» die indische Küste mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Stundenkilometern erreicht. Die Stromversorgung, Befahrbarkeit der Strassen sowie Telefon- und Mobilfunknetze seien alle stark beeinträchtigt, teilte die Katastrophenschutzbehörde des indischen Bundesstaates Odisha mit. Eine grosse Zahl von Bäumen und Strommasten sei umgestürzt. Im Bezirk Puri seien alle aus Lehmziegeln gebauten Häuser schwer beschädigt.

Ausserdem wurden Anbauflächen in grossem Massstab verwüstet. Fernsehbilder aus der Luft zeigten ländliche Gebiete, die unter Wasser standen. Odisha ist einer der ärmsten Bundesstaaten Indiens.

Legende: Der Sturm bewegte sich in nordöstlicher Richtung über die Küstenregion und schwächte dabei etwas ab. SRF

Millionen Menschen evakuiert

In beiden Ländern waren zuvor Küstengebiete geräumt und Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Allein in Odisha wurden nach Angaben der Regierung mehr als eine Million Menschen binnen 24 Stunden in mehr als 4000 Notunterkünfte gebracht. In Bangladesch sollen laut der Katastrophenschutzbehörde rund 2.5 Millionen Menschen von der Evakuierung betroffen sein.

«Fani» gilt als stärkster Zyklon in dem Gebiet am Golf von Bengalen seit 1999, als mehr als 10'000 Menschen in Odisha (damals Orissa) ums Leben kamen. Damals hatte der Wind eine Geschwindigkeit von 260 km/h erreicht.