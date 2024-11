Sie hebt kurz die Hand, dann ihre Stimme: Eugenie Guedat, Kundenbegleiterin bei der SBB, versucht gerade einen aggressiven Passagier zu besänftigen. Dies im Ausbildungsraum im Keller des neuen SBB-Security-Trainingszentrums in Muntelier FR. Es braucht Training, um im Ernstfall richtig reagieren zu können.

Solche Erlebnisse sind sehr emotional.

Aggressive Reisende, Drohungen und Pöbeleien: Solche Situationen erlebe man im Zug immer wieder, sagt Guedat. «Mein schlimmstes Erlebnis war, als ich bei einer Billetkontrolle physisch angegriffen wurde.» Ihr fällt es schwer, über die Attacke zu sprechen. «Solche Erlebnisse sind sehr emotional», sagt Eugenie Guedat.

Nicht mehr, aber heftigere Attacken aufs Zugpersonal

Im Schnitt gibt es pro Tag zehn gemeldete Übergriffe auf das SBB-Personal. Diese Zahl ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Die Vergehen werden laut SBB aber immer gröber. Das bestätigt auch Jürg Hurni von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV: «Im schlimmsten Fall ist das Personal verletzt und muss ins Spital, das ist nicht einfach zu verarbeiten».

Legende: Im Schnitt geschehen in den Schweizer Zügen jeden Tag zehn Gewaltdelikte. Keystone/Martial Trezzini

Die Gewerkschaft hatte in der Vergangenheit die SBB mehrmals kritisiert. Etwa weil verschiedene Posten der Transportpolizei geschlossen wurden, oder weil immer häufiger Mitarbeitende der SBB einen Zug alleine begleiten mussten und in schwierigen Situationen niemand helfen konnte.

Hat die SBB das Thema Sicherheit zuletzt zu wenig ernst genommen? Linus Looser, Mitglieder der SBB-Konzernleitung, sagt: «Wir müssen nicht über Fehler sprechen, sondern gemeinsam sicherstellen, dass der ÖV auch in Zukunft sicher bleibt.» Heute habe man ein sehr hohes Sicherheitsempfinden, sowohl in den Zügen wie an Bahnhöfen.

Mehr Zugbegleiterinnen in Zügen

Zudem reagiere man auf Veränderungen. Deshalb hat die SBB nun verschiedene Massnahmen umgesetzt, um die Sicherheit zu verbessern: Seit September sind die Mitarbeitenden der Transportpolizei mit Bodycams ausgestattet – also mit Kameras, die alle Einsätze filmen können.

Legende: Die SBB-Transportpolizei ist seit diesem Sommer mit Bodycams unterwegs. Keystone/Peter Schneider

Zudem sollen insbesondere auf den Linien und zu den Zeiten, an denen am häufigsten Gewaltsituationen vorkommen, Zugbegleiterinnen stets wieder zu zweit unterwegs sein. Bei den Fernverkehrslinien ist dies auf allen Strecken ab 22 Uhr der Fall.

Legende: Ab 22 Uhr sind im Fernverkehr mehr Zugbegleitende unterwegs. Keystone/Peter Schneider

Und auch die Zugbegleiterin Eugenie Guedat ist froh, dass die SBB sich verstärkt dem Thema Sicherheit widmen will. Und dass die Ausbildung mehr Gewicht erhält. Denn das, was sie in der Ausbildung gelernt hat, habe sie in der Praxis auch schon anwenden können. «Wenn man beispielsweise einen Schritt zurückgeht, kommt es womöglich nicht zur Eskalation. Und damit nicht zu einer Aggression.»