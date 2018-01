Nur gerade einen Tag nach dem erfolgreichen Ende der Sondierungsgespräche der Parteispitzen haben sich prominente Vertreter der deutschen SPD kritisch zu den Verhandlungen über eine Grosse Koalition mit CDU/CSU geäussert.

Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte gegenüber dem «Tagesspiegel», eine neue «GroKo» mit der Union sehe er sehr kritisch. Es habe zwar gute Ansätze bezüglich Arbeit und Ausbildung gegeben. Bei Wohnen, Zuwanderung und Integration aber nicht.

Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner und der nordrhein-westfälische SPD-Chef Michael Groschek äusserten Kritik an den Koalitionsplänen.

Die Sozialdemokraten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt haben zudem knapp dagegen gestimmt, dass ihre Partei über eine Beteiligung an der Regierung in Berlin verhandelt. Sachsen-Anhalt schickt 7 der 600 Delegierten an den Bundesparteitag der SPD am 21. Januar. Falls dort der Weg für Verhandlungen freigemacht wird, stimmen alle Mitglieder über den dann auszuhandelnden Koalitionsvertrag ab.