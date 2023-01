In einem offenen Brief, der dem Magazin «Spiegel» am Mittwoch vorlag, stellten sich mehr als 200 Prominente «solidarisch an die Seite der Klimaprotestierenden in Lützerath». Initiiert wurde der Brief demnach von Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron und Schauspieler Jonathan Berlin. Unterzeichnet haben ihn laut dem Bericht unter anderem Schauspielerin Katja Riemann und die Bands Sportfreunde Stiller und Deichkind.

Das «Abbaggern der Kohle von Lützerath» sei «nicht nur eine Frage der Existenz eines Dorfes», sondern ein Fall, der von klimapolitisch richtungsweisender Bedeutung sei. Das Schreiben richtete sich an die Bundesregierung, die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, wo Lützenrath liegt, sowie die Mitglieder von Bundes- und Landtag.

Ausserdem haben zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem weiteren offenen Brief ein Räumungsmoratorium gefordert. Der Zusammenschluss «Scientists for Future» halte es für seine Pflicht, «auf die Konsequenzen einer Räumung von Lützerath hinzuweisen». In ihrem Schreiben führen sie mehrere Gutachten an, die zum Schluss kommen, dass ein Abbau der Braunkohle für eine Versorgungssicherheit nicht nötig, «sondern politisch bestimmt» sei.