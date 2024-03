Zu einem möglichen Zusammenhang mit Protesten rund um das Tesla-Werksgelände äusserten sich Behörden auf Anfrage zunächst nicht. Rund 80 bis 100 Umweltaktivistinnen und -aktivisten halten seit Donnerstag einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung des Fabrikgeländes roden will. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben um die zehn Baumhäuser in mehreren Metern Höhe errichtet und kündigten an, möglichst lange ausharren zu wollen.

Auch die Bürgerinitiative Grünheide spricht sich gegen die Erweiterungspläne von Tesla aus und zeigt sich mit den Besetzerinnen und Besetzern solidarisch.