Heute Abend treten die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Armind Laschet (Union) und die Kandidatin der Grünen Annalena Baerbock zum ersten von insgesamt drei TV-Triellen an. Die erste Diskussion wird um 20.10 Uhr bei den Sendern NTV und RTL gezeigt. Die weiteren Trielle folgen am 12. September (ARD/ZDF) und am 19 September (Prosieben, SAT, Kabeleins). Drei Tage vor der Wahl folgt am 23. September eine Schlussrunde in ARD und ZDF.