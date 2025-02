FDP: Die Freien Demokraten fordern beim Klimaschutz ein langsameres Tempo: Deutschland soll nicht 2045, wie es das nationale Klimagesetz vorsieht, sondern erst 2050 klimaneutral werden. Die Partei sichert der Ukraine umfängliche Unterstützung zu – «Taurus»-Marschflugkörper müssten «unverzüglich» geliefert werden. Zudem will die FDP weniger staatliche Regulierung mit einer deutlichen Reduktion der Bürokratie und jede Form des politischen und religiösen Extremismus bekämpfen.

Die Linke: «Eine Aussenpolitik, die immer nach friedlichen, zivilen Lösungen sucht und nicht mit dem Finger am Abzug denkt», fordert die Partei. In der Ukraine müssten die Friedensinitiativen von China und Brasilien aufgegriffen werden. Die Linke will den Klimaschutz stärken, indem wieder verbindliche Sektorziele eingeführt werden, speziell bei Verkehr und Wärme. Am Kohleausstieg bis 2030 will man festhalten. Ausserdem will die Partei eine «Reichensteuer» für «Superreiche» von 75 Prozent sowie gesetzliche Feiertage für muslimische und jüdische Religionsgemeinschaften einführen.

BSW: Das Bündnis Sahra fordert ein Ende von Waffenlieferungen und finanzieller Unterstützung für die Ukraine. Ebenso sollen keine Waffen an Israel geliefert werden. Das BSW fordert eine gut ausgestattete Polizei, um Clankriminalität, aber auch Cyberkriminalität und Terrorismus wirksam bekämpfen zu können. Das BSW will weiter das «Unrecht der Corona-Zeit» aufarbeiten. Schliesslich bezeichnet die Partei den Klimawandel als eine «ernste Herausforderung», das Ziel, bis 2045 völlig klimaneutral zu werden, aber als «Wunschdenken».