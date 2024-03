In Russland selbst sowie in mehreren europäischen Grossstädten kam es am Sonntag zu Protestaktionen rund um die Präsidentschaftswahl.

Es ist schwer abzuschätzen, wie viele Leute an dieser Aktion teilgenommen haben. Vor den russischen Wahllokalen waren es pro Aktion sicher mindestens ein paar Dutzend. Vor dem Wahllokal 54 in Moskau schätzt der Reporter die Gesamtzahl auf etwa 150 Personen. Es hat in ganz Russland auch über 75 Festnahmen gegeben.

Vor den Wahlen hatten die Behörden zumindest in Moskau kommuniziert, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unbewilligten Versammlungen sofort verhaftet würden. Das hat womöglich einige abgeschreckt. Ausserdem dürften viele Leute die Wahlen einfach komplett boykottiert haben.

Die Aktion wird aber nichts daran ändern, dass Wladimir Putin einen Erdrutschsieg feiern wird. In Russland geniesst Putin breite Unterstützung, auch wenn viele Menschen kriegsmüde sind. Viele Staatsangestellte wurden dazu ermutigt bis gezwungen, an die Urne zu gehen und Putin zu wählen.

Und vor allem mit der Hilfe der elektronischen Wahlmaschinen, die dieses Jahr zum ersten Mal an einer Präsidentschaftswahl eingesetzt wurden, können die Behörden das Resultat fast beliebig korrigieren. Und dafür gab es bei Lokalwahlen in der Vergangenheit schon Präzedenzfälle.

(Calum MacKenzie)