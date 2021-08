US-Präsident Joe Biden hat die Terrormiliz IS für die Anschläge am Flughafen von Kabul verantwortlich gemacht. Bei den beiden tödlichen Anschlägen sind mindestens 100 Personen getötet worden. Darunter waren mindestens 13 US-Soldaten.

Legende: Joe Biden eröffnete die Pressekonferenz betrübt mit den Worten: «Es war ein harter Tag.» Kurz danach demonstrierte er aber Stärke und sagte: «Wir werden nicht vergeben – wir werden euch jagen» Reuters

Die USA hielten dennoch an den bisherigen Abzugsplänen fest, kündigte Präsident Biden in einer Rede an. «Die Verantwortlichen der Anschläge werden zu gegebener Zeit zur Rechenschaft gezogen», sagte er weiter.

Biden richtete seine Worte an die Adresse der Terrormiliz IS und kündigte Vergeltung an: «Wir werden zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zurückschlagen – mit Kraft und Präzision.»

Weiter äusserte sich auch General Kenneth McKenzie. Er ist der zuständige Kommandant der US-Truppen im Nahen Osten und sagte zuvor in einer Videoschaltung: «Entsprechende Vergeltungsaktionen sind bereits in Planung.»

McKenzie sagte auch, dass die Gefahr von Anschlägen beim Flughafen in Kabul hoch bleibe. Trotz der Attacken liessen sich die USA aber nicht von ihrer Mission in Afghanistan abbringen, sagte er weiter.

Legende: Mindestens zwei Selbstmordattentäter hatten sich McKenzie zufolge bei dem Anschlag in die Luft gesprengt. Reuters/Archiv

Auch Präsident Biden betonte in seiner Rede, dass die Ausschaffungsflüge weiterhin wie geplant durchgeführt würden. Gestern wurden trotz der Anschläge dann weitere 7000 Menschen aus Kabul evakuiert.