Die Bronzestatue von US-First Lady Melania Trump in Slowenien ist gestohlen worden.

Die Statue ist auf Höhe der Fussknöchel abgesägt worden. Nun hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Die Skulptur des US-Konzeptkünstlers Brad Downey und des slowenischen Künstlers Rok Pahor war 2020 auf einem Hügel bei Sevnica, dem Heimatort von Melania Trump, eingeweiht worden.

Die lebensgrosse Bronzekopie stand auf einem überhöhten Baumstumpf und winkte der Heimatstadt von Melania Trump zu. Den Körper des hölzernen Originals hatte ein himmelblaues Kleid umhüllt, wie es die Präsidentengattin bei der ersten Amtseinführung ihres Mannes im Januar 2017 getragen hatte. Die Bronzestatue war nicht koloriert.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. So sah die Statue von Melania Trump in Slowenien vor dem Diebstahl aus. Bildquelle: Keystone/IGOR KUPLJENIK. 1 / 2 Legende: So sah die Statue von Melania Trump in Slowenien vor dem Diebstahl aus. Keystone/IGOR KUPLJENIK

Bild 2 von 2. Das Kunstwerk stellt Melania Trump in Lebensgrösse dar. Bildquelle: Keystone/DARKO BANDIC. 2 / 2 Legende: Das Kunstwerk stellt Melania Trump in Lebensgrösse dar. Keystone/DARKO BANDIC Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die amerikanische First Lady wurde als Melanija Knavs am 26. April 1970 in Slowenien geboren und ist in der 5000-Einwohner-Stadt Sevnica aufgewachsen, 65 Kilometer östlich der Hauptstadt Ljubljana. Sie soll ihre alte Heimat seit Jahrzehnten nicht mehr besucht haben.