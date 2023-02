Legende: Die freigelassenen Nicaraguanerinnen und Nicaraguaner werden von Landsleuten in den USA empfangen. Reuters/Kevin Lamarque

Überraschend hat Nicaraguas autoritäre Regierung diese Woche 222 Gefangene in die USA abgeschoben. Laut Menschenrechtlern waren sie aus politischen Gründen inhaftiert. Unter den Freigelassenen sind Politiker, Priester und Studentenführer, die praktisch alle als Gegner von Präsident Daniel Ortega gelten. Die US-Regierung begrüsste die Freilassung. Der Schritt ermögliche einen weiteren Dialog zwischen den USA und dem zentralamerikanischen Land, liess US-Aussenminister Antony Blinken mitteilen. Die USA hätten den sicheren Transport der Freigelassenen von Nicaragua nach Washington ermöglicht.

Nun bietet Spanien den 222 Personen die Staatsbügerschaft an. Damit reagiere das Land auf die Nachricht, dass die Oppositionellen zu Staatenlosen erklärt werden könnten, sagte der spanische Aussenminister José Manuel Albares am Freitag der Nachrichtenagentur Servimedia. «Wir bieten dies auch allen anderen Gefangenen an, die sich derzeit in derselben Situation befinden, wie die Freigelassenen», fügte der Minister hinzu. Vorgesehen sei eine Einbürgerung im Schnellverfahren. (dpa)