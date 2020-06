Nicht nur in den USA, auch in Europa fallen derzeit Statuen. Angefangen hat es mit einer Statue des Sklavenhändlers und Philantropen Edward Colston in der britischen Hafenstadt Bristol, die bei einer Demonstration ins Meer geworfen wurde.

In der belgischen Stadt Antwerpen wird eine Statue von König Leopold II. im Museum landen, nachdem sie mit Farbe beworfen wurde.

Auch in der Schweiz sind Statuen immer wieder ein Thema: So wird in Neuenburg über die Entfernung der Statue des Kaufmanns David de Pury diskutiert. Mehr dazu hören Sie am Samstag in unserem Podcast «Die Woche in Tessin und Romandie» sowie in der «Zeitblende» «Die schwarze Seite von Neuenburg».