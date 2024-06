In einem mexikanischen Dorf müssen über 4000 Menschen evakuiert werden.

Grund sind gewaltsame Konflikte zwischen Drogenkartellen.

Soldatinnen und Soldaten hätten die Dorfbewohner in Notunterkünfte gebracht, so Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador.

Es gebe eine Auseinandersetzung zwischen Menschen aus der Gemeinde selbst, sagte López Obrador, ohne nähere Angaben zu den Motiven zu machen. Er versuche eine Einigung zwischen den Konfliktparteien herzustellen, sodass die Menschen bald zurück in ihr Zuhause könnten, so López Obrador.

Die Behörden vom Bundesstaat Chiapas teilten zuvor mit, dass in der Ortschaft Tila im Süden Mexikos zahlreiche Wohnhäuser, Geschäfte und Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden. Zudem seien in einem der Häuser zwei Leichen gefunden worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich aus Angst tagelang in ihren Häusern versteckt.

Örtliche Medien hatten am Wochenende über Gewalt zwischen Drogenkartellen in Tila berichtet.