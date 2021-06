EU-Korrespondent Charles Liebherr: «Der nun ausgehandelte Kompromiss zwischen den 27 EU-Staaten und dem Europäischen Parlament ist nur scheinbar ein Fortschritt.

In Bezug auf den Klimaschutz klaffen in der EU-Agrarpolitik Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Das hat strukturelle Gründe. Die Verhandlungen über die Auszahlung des grössten Subventionstopfes der EU starteten lange, bevor sich die EU auf viel strengere Klimaziele verständigte.

Die Mehrheit der Mitgliedsstaaten war nicht bereit, die ökologischen Ziele in der Landwirtschaft auf die neuen Klimaziele anzupassen.

Die Folge ist, dass die europäischen Bauern etwas ökologischer produzieren müssen, die Mehrheit der Agrarsubventionen aber immer noch an Grossbauern ausbezahlt wird und wenig Anreize bestehen, Betrieb auf Bio umzustellen. Darum steigt der Anteil an Importen von Bio-Produkten in die EU. Das ist absurd. Aber es ist nicht neu, dass grosse Teile der EU-Landwirtschaft an den Präferenzen der Konsumentinnen und Konsumenten vorbeiproduzieren.»