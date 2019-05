Für weniger kunstaffine Leute mag es bloss ein Heuhaufen in der Sonne sein: Doch dieses Sujet hat es einem Käufer bei einer Auktion am Dienstag besonders angetan. Für 110,7 Millionen US-Dollar fand das Gemälde «Meules» von Monet einen neuen Besitzer.

Das ist die höchste Summe, die je für ein Bild des französischen Impressionisten gezahlt wurde. Zudem schafft es der erzielte Wert unter die Top Ten der Spitzenpreise, die jemals bei einer solchen Auktion erreicht wurden.

Acht Minuten lang haben sich sieben Bieter einen Wettstreit um das Meisterwerk geliefert, bis der Preis auf die Rekordsumme gestiegen war. Die Kunsthändler hatten es zuvor lediglich auf 55 Millionen Dollar eingeschätzt. Bei seiner letzten Auktion vor 33 Jahren war «Meules» noch für 2,53 Millionen Dollar an den Meistbietenden gegangen.

Heuhaufen in wechselndem Licht

Das Bild gehört zu einer Serie von 25 Gemälden. Von Kritikern besonders geschätzt wird das sich ständige wechselnde Lichtspiel, das Monet auf den Bildern einfängt. Weitere 17 Gemälde der Serie sind in Museen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York, dem Musee d'Orsay in Paris und im Art Institute of Chicago ausgestellt. Nur acht Bilder sind in privatem Besitz.

Rekorde in der Kunstwelt Bild 1 / 8 Legende: Leonardo da Vincis «Salvator Mundi» In der Auktionsfirma Christie's ist das Werk für den Rekordpreis von rund 450 Millionen Dollar versteigert worden. Es gilt damit als aktuell teuerstes Gemälde der Welt. Keystone Bild 2 / 8 Legende: «Les femmes d’Alger (Version «O»)» von Pablo Picasso Das Gemälde war bisher das teuerste der Welt. Der spanische Künstler malte es 1955. Für 179,4 Millionen Dollar kam es 2015 unter den Hammer. Christie’s Bild 3 / 8 Legende: «Nu couché» von Amedeo Modigliani «Der liegende Akt» des italienischen Künstlers hat 2015 in New York für 170 Millionen Dollar einen neuen Besitzer gefunden. Keystone Bild 4 / 8 Legende: «Nu couche (sur le cote gauche)» von Amedeo Modigliani In 2018 hat sich eine weitere nackte Schönheit von Modigliani in die Liste der teuersten Gemälde eingereiht, die bei Auktionen verkauft wurden. Das Gemälde aus 1917 ist zudem das grösste des Künstlers und wurde im Mai 2018 bei Sotheby's in New York versteigert. Keystone Bild 5 / 8 Legende: «Three Studies of Lucian Freud» von Francis Bacon Vor Picasso und Modigliani hielt Francis Bacon den Kunstgemälde-Rekord bei einer Auktion. Am 12. November 2013 wurde sein Tryptichon «Three Studies of Lucian Freud» für 142,4 Millionen Dollar bei Christie's verkauft. Keystone Bild 6 / 8 Legende: «Der zeigende Mann» von Alberto Giacometti Noch nie wurde für ein Plastik so viel hingeblättert. «Der zeigende Mann» des Schweizer Künstlers wechselte für 141,3 Millionen Dollar den Besitzer. Wer die dünne Bronzefigur kaufte, ist nicht bekannt. Keystone Bild 7 / 8 Legende: «No. 5» von Jackson Pollock Ein bisschen günstiger war das Gemälde «No. 5» (1948) zu haben. Der amerikanische Künstler Jackson Pollock stellte damit im Jahr 2006 den Rekord auf. Es war ein Privatverkauf via Sotheby’s und kostete den neuen Besitzer 140 Millionen Dollar. Keystone Bild 8 / 8 Legende: «Meules» von Claude Monet Die neuste Ergänzung teurer Kunstverkäufe: Bieter haben sich um den Heuhaufen von Monet einen Wettstreit geliefert und so den Preis in die Höhe gedrückt. Für 110.7 Millionen Dollar fand es einen neuen Besitzer. Keystone

Picasso kostete 54 Millionen

Unter den am Dienstag versteigerten Werken befand sich unter anderem auch ein Porträt, das Pablo Picasso von seiner neuen Frau Jaqueline angefertigt hatte. Es kam für den Preis von 54,9 Millionen Dollar unter den Hammer. In weiteren Auktionen in den kommenden Tagen wird Sotheby's zudem ein Bild von US-Künstler Mark Rothko verkaufen.