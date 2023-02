Inhalt

Ein Jahr Krieg in der Ukraine - Schweizer Botschafter in Kiew: «Es gibt kein Vertrauen mehr»

Claude Wild war Botschafter in Kiew, als die Russen angriffen. Der Ukrainekrieg veränderte auch sein Leben. Erst flüchtete er in die Schweiz, führte dann seine Arbeit von Moldawien aus weiter, und kehrte später wieder in die Ukraine zurück. In wenigen Tagen wird Wild Kiew verlassen.