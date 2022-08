Wer war Ayman al-Sahwahiri? Er war die rechte Hand von Osama bin Laden, schon in der Zeit der Anschläge vom September 2001. Er folgte bin Laden nach dessen Tod als Al-Kaida-Chef nach. Seine Karriere als Dschihadist ist aber viel länger: Al-Sahwahiri wuchs in Kairo in einem reichen Vorort auf und wurde Arzt. Er schloss sich zunächst den Muslimbrüdern an, entschied sich aber bald für radikalere Wege. Bei der Ermordung des ägyptischen Präsidenten Sadat weist man ihm eine Mitverantwortung zu. Er wollte eine islamistische Revolution herbeiführen.

Das ist passiert Box aufklappen Box zuklappen Die USA haben den Al-Kaida-Chef, Aiman al-Sawahiri, am Wochenende mit einem Drohnenangriff gezielt getötet. Al-Sawahiri und der bekanntere Osama bin Laden waren die Drahtzieher hinter den Terroranschlägen vom elften September. Gemäss einer Vertreterin der US-Regierung wurde al-Sawahiri in Afghanistans Hauptstadt Kabul aufgespürt, wo er sich mit seiner Familie versteckt hielt. US-Präsident Joe Biden hatte den Angriff vergangene Woche bewilligt, am Samstagabend Ortszeit ist er erfolgt. Die Operation wurde seit Monaten vorbereitet .

Wie kam er zur Terrororganisation Al-Kaida? In Ägypten scheiterte Ayman al-Sahwahiri mit seinen Absichten. Er zog sich nach Pakistan zurück, wo er einen Neustart vorbereitete, im Kontext des Afghanistankriegs. Er versuchte in Pakistan, in Trainingslagern aus angereisten, fanatisierten Jugendlichen eine Dschihadisten-Armee aufzubauen. Hier kam er in Kontakt mit Osama Bin Laden. Dieser verfolgte die gleichen Ziele.

Legende: Ayman al-Sawahiri (rechts) galt als rechte Hand von Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden und wurde dessen Nachfolger. Das Bild stammt vom 10. November 2001. Reuters

Wie war al-Sahwahiris Ansehen bei Al-Kaida? Obwohl er nicht das Charisma von Osama Bin Laden hatte, hatte Ayman al-Sahwahiri innerhalb der Organisation eine starke Glaubwürdigkeit, vor allem wegen seiner langen Karriere als Dschihadist und als Vordenker der Terrorbewegung. Er war bei den jungen Fanatikern aus den Slums der arabischen Welt sehr angesehen, auch wenn er selbst aus sehr gutem Hause kam – wie Osama bin Laden auch.

Wie reagieren die Taliban in Afghanistan auf die Tötung des Al-Kaida-Chefs? Ein Sprecher der Taliban bestätigte den Angriff und verurteilte ihn als «Verletzung internationaler Prinzipien».