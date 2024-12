Legende: SRF/Samuel Emch

Die Ausrufung des Kriegsrechts am Dienstag weckt in Südkorea Erinnerungen an die Zeit der Militärdiktatur. Erst 1987 fanden im Land erstmals demokratische Präsidentenwahlen statt. «Dieses Erbe ist auch heute noch sehr stark zu spüren», sagt Journalist und Korea-Kenner Martin Fritz in Tokio. Der zivile und politische Widerstand gegen die Diktatur habe die Zivilgesellschaft stark beeinflusst. Deshalb sei es am Dienstag auch sofort zu Protesten vor dem Parlamentsgebäude gekommen, um das Kriegsrecht parlamentarisch umgehend wieder auszusetzen, was ja auch gelungen ist. Auf der anderen Seite stünden die konservativen Parteien – auch Präsident Yoon gehört einer von ihnen an –, welche die Zeit der Diktatur positiv darstellten.

Als immer noch präsente Folgen des Korea-Kriegs, bei dem Millionen getötet oder in die Flucht getrieben wurden, gebe es keine Einigkeit, wie man mit Nordkorea, Japan und China umgehen solle, so Fritz. «Es fehlt ein nationaler Konsens. Das erschwert es der Zivilgesellschaft, ihre Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und auszutragen.» Auch schafften es die beiden politischen Lager in Südkorea nicht, aufeinander zuzugehen und demokratische Lösungen für anstehende Probleme zu finden. «Diese Kompromissbereitschaft fehlt – deshalb muss man sich für die Zukunft auch Sorgen machen, denn das ist eine Gefahr für die Demokratie.»

Ausserdem machte auch die Armee eine schlechte Figur: Sie stellte sich umgehend und ohne Wenn und Aber hinter den Präsidenten und das Kriegsrecht. «Das weckt einige Zweifel, wie demokratisch die Armeeführung denkt», stellt der Journalist fest.