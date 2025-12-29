In der deutschen Stadt Gelsenkirchen wurde in den Tresorraum eines Bankgebäudes eingebrochen.

Der Einbruch wurde am frühen Morgen durch einen Feueralarm entdeckt.

Feuerwehrleute und auch Polizisten durchsuchten daraufhin das Wohn- und Geschäftshaus, um ein mögliches Feuer aufzuspüren. Dabei stiessen sie den Angaben zufolge auf den Tatort.

Legende: Auf einem von der Polizei veröffentlichten Foto sind zahlreiche auf den Boden geworfene Akten im Archivraum zu sehen. An den Wänden rechts und links stehen Holzregale. In der Mitte an der Wand klafft das kreisrunde Loch zum Tresorraum in der Wand. Auch zahlreiche Ziegelsteine fehlen an der Stelle. Keystone/HO Polizei Gelsenkirchen

Kurz nach dem Bekanntwerden des Einbruchs kamen etwa 200 Personen zur betroffenen Sparkassenfiliale, um nähere Informationen zu bekommen. Mehrere Kunden baten dabei um Auskunft, ob sie von dem Einbruch betroffen seien. Manche wollten ihr Schliessfach sehen, was ihnen aber verwehrt wurde.

Legende: Der Andrang war in der Bank so gross, dass Polizisten anrückten und den Vorraum der Bank räumten. Einige Menschen waren aufgebracht. Es folgten immer wieder Lautsprecherdurchsagen der Polizei, um die Situation zu beruhigen. Keystone/dpa/Christoph Reichwein

Viele Fragen sind noch offen, die Polizei sichert immer noch Spuren. Unklar ist, wie viele Schliessfächer geknackt und ausgeräumt wurden – und was sich darin befand. Nur so kann die Höhe des Schadens ermittelt werden.

Legende: Klar ist, dass sich der oder die Täter über eine Tiefgarage Zugang zu dem Sparkassengebäude verschafft haben. Der Weg führte dann durch einen Archivraum, an dessen Wand schliesslich ein Durchbruch zu dem Tresorraum gelang. Dabei kam ein Spezialbohrer zum Einsatz. «Den Bohrer kriegen sie nicht im Baumarkt», so ein Polizeisprecher. KEYSTONE / DPA / Christoph Reichwein

Unklar ist auch, ob es ein oder mehrere Täter waren und wann genau der filmreife Einbruch über die Bühne ging. Es kämen die Weihnachtsfeiertage und das vergangene Wochenende infrage, so die Polizei. Diese sucht aktuell Zeugen, die verdächtige Geräusche in den vergangenen Tagen gehört haben.