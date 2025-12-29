- In der deutschen Stadt Gelsenkirchen wurde in den Tresorraum eines Bankgebäudes eingebrochen.
- Der Einbruch wurde am frühen Morgen durch einen Feueralarm entdeckt.
Feuerwehrleute und auch Polizisten durchsuchten daraufhin das Wohn- und Geschäftshaus, um ein mögliches Feuer aufzuspüren. Dabei stiessen sie den Angaben zufolge auf den Tatort.
Kurz nach dem Bekanntwerden des Einbruchs kamen etwa 200 Personen zur betroffenen Sparkassenfiliale, um nähere Informationen zu bekommen. Mehrere Kunden baten dabei um Auskunft, ob sie von dem Einbruch betroffen seien. Manche wollten ihr Schliessfach sehen, was ihnen aber verwehrt wurde.
Viele Fragen sind noch offen, die Polizei sichert immer noch Spuren. Unklar ist, wie viele Schliessfächer geknackt und ausgeräumt wurden – und was sich darin befand. Nur so kann die Höhe des Schadens ermittelt werden.
Unklar ist auch, ob es ein oder mehrere Täter waren und wann genau der filmreife Einbruch über die Bühne ging. Es kämen die Weihnachtsfeiertage und das vergangene Wochenende infrage, so die Polizei. Diese sucht aktuell Zeugen, die verdächtige Geräusche in den vergangenen Tagen gehört haben.