Eingestürzte Schule in Nigeria

Dreistöckiges Gebäude in Lagos eingestürzt

In Nigerias Wirtschaftsmetropole ist ein dreistöckiges Gebäude eingestürzt.

Darin befand sich eine Schule. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern liegen, ist bislang unklar.

Die Rettungskräfte in der nigerianischen Metropole Lagos befürchten, dass viele Menschen unter dem kollabierten Gebäude eingeschlossen sind. Genaue Zahlen fehlen. Nach unbestätigten Berichten gehen die Behörden aber davon aus, dass sich bis zu 100 Kinder in einer Schule aufgehalten haben, die im eingestürzten dreistöckigen Gebäude untergebracht war.

Die Helfer seien dabei, in den Trümmern nach Überlebenden zu suchen, erklärte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Es sei noch zu früh, um Angaben zur Zahl der Opfer zu machen. Fernsehbilder zeigen, dass mehrere Kinder lebend geborgen wurden.

Nicht das erste Mal

In dem von Armut und Konflikten gebeutelten Land sind einstürzende Gebäude keine Seltenheit. Oft fehlt es an einer funktionierenden Bauaufsicht und an einer angemessenen Wartung von Gebäuden.

In einem der bislang schlimmsten Fälle in dem westafrikanischen Staat kamen mehr als 100 Menschen ums Leben, als im September 2014 eine Kirche einstürzte.