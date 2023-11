Mit der Einigung zwischen den Bundesländern und dem Bund zeigten sich die Involvierten in ersten Reaktionen zufrieden, hält SRF-Deutschlandkorrespondentin Simone Fatzer fest. «Für die Bundesländer ist sicher wichtig, dass das Geld jetzt zum grossen Teil pro Kopf ausbezahlt wird, also ein dynamisches Modell: Wenn mehr kommen, gibt es mehr Geld.» Aber die Suche nach Unterkünften oder nach Personal in allen Bereichen der Integration seien mit Geld natürlich nicht gelöst. Die abschreckende Wirkung, die eine Reduktion der Leistungen haben soll, werde von Fachleuten bestritten. Und die grosse Frage sei die nach der Umsetzung. Sowohl eine vorgesehene Bezahlkarte als auch geplante beschleunigten Verfahren seien Dinge, «die dann zuerst einmal Verwaltungsaufwand bedeuten, Personal benötigen, eine bessere Digitalisierung – das wird alles Zeit brauchen», so Fatzer.

Grundsätzlich seien die Diskussionen mit der Einigung nicht beigelegt. «Es ist ja vor allem das grosse Ziel, die Zuwanderung zu steuern und die illegale Zuwanderung zu stoppen», gibt Fatzer zu bedenken. Ein wesentlicher Punkt sei hier die Idee, die Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Dieser Punkt sei quasi als Prüfauftrag vereinbart worden, was ja bedeute, dass die Diskussionen hier weitergingen. «Diese Diskussionen werden bestimmt intensiv geführt. Vor allem CDU/CSU, also die Oppositionsparteien, werden darauf drängen. Das Thema hat schon unter den Ministerpräsidenten für Streit gesorgt, und es ist selbst innerhalb der Regierung und sogar innerhalb der Parteien hochumstritten.»

Unter dem Strich sehe die Einigung mehr Geld vor für die, die versorgen und integrieren müssten, eine leichte inhaltliche Verschärfung und «sehr viele Absichten, was man weiter ausarbeiten will», schliesst SRF-Deutschlandkorrespondentin Simone Fatzer.