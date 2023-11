So kam es zur Einigung: Katar hat in Absprache mit den USA in den vergangenen Wochen zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Auch Ägypten spielte bei den Verhandlungen eine wichtige Rolle. Bereits am Dienstag hatte die Hamas bekannt gegeben, zu einer Einigung bereit zu sein.

Der Inhalt der Vereinbarung: Kern der Einigung ist eine Waffenpause. Die Details sind öffentlich noch nicht bekannt. Doch folgende Eckwerte sind bestätigt:

Die Waffenpause soll mindestens vier Tage dauern und verlängerbar sein.

dauern und verlängerbar sein. Katarischen Angaben zufolge sollen 50 Frauen und Kinder, die die Hamas im Gazastreifen als Geiseln hält, freigelassen werden . Pro zehn Geiseln, welche die Hamas zusätzlich freilässt, soll die Waffenruhe um einen Tag verlängert werden.

hält, . Pro zehn Geiseln, welche die Hamas zusätzlich freilässt, soll die Waffenruhe um einen Tag verlängert werden. Im Gegenzug sollen palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden – die Hamas spricht von 150. Diese Zahl wurde von Katar im Statement zur Einigung nicht genannt.

aus israelischen Gefängnissen werden – die Hamas spricht von 150. Diese Zahl wurde von Katar im Statement zur Einigung nicht genannt. Israel erlaubt die Lieferung von mehr Hilfsgütern, möglicherweise inklusive Treibstoff, in den Gazastreifen: rund 300 Lastwagen pro Tag, die von Ägypten her hineinfahren können.

Der Zeitpunkt der Waffenpause: Wann die Waffenpause genau beginnt, ist noch unklar. Während der Waffenpause sollen die Geiseln dann schrittweise freigelassen werden, wie das Büro des israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu bekannt gegeben hat.

Legende: Während mehreren Tagen sollen keine Bomben mehr fallen: Israel und die Hamas haben sich auf eine Waffenpause geeinigt. Keystone/ATEF SAFADI

So geht es jetzt weiter: Das Abkommen geht nun zurück an Katar. Dort werden die Details überprüft. Dann startet eine Frist von 24 Stunden, um israelischen Bürgern die Möglichkeit zu geben, den Obersten Gerichtshof anzurufen, um die Freilassung der palästinensischen Gefangenen zu blockieren. Wenn diese Frist abläuft, beginnt die Uhr zu ticken. Die Hamas hat ausserdem deponiert, dass sie die Geiseln erst lokalisieren und herausfinden muss, welche noch leben. Das wird wohl etwas Zeit brauchen.

Die Chancen auf eine langfristige Waffenruhe: Laut Katar existiere die Möglichkeit auf eine Verlängerung der jetzt beschlossenen Waffenpause. Israels Regierungschef Netanjahu betonte aber gestern: Die Kampfhandlungen im Gazastreifen sollen nach einer möglicherweise bevorstehenden Feuerpause fortgesetzt werden. Der Krieg werde auch nach Umsetzung einer Vereinbarung mit der Hamas weitergehen, «bis wir alle unsere Ziele erreicht haben», so Netanjahu vor einer Abstimmung im Kabinett über einen Entwurf des Deals. Zu den Zielen Israels gehörten die Eliminierung der Hamas sowie die Rückkehr aller Geiseln. Zudem dürfe es in Gaza keine Bedrohung für Israel mehr geben.

Die Reaktionen: US-Präsident Joe Biden begrüsst die Einigung über die Freilassung einiger der von der Hamas festgehaltenen Geiseln. «Die heutige Vereinbarung sollte auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen, und ich werde nicht aufgeben, bis sie alle frei sind», sagt Biden.

Auch Russland begrüsst die Vereinbarung einer mehrtägigen Feuerpause, wie eine Sprecherin des russischen Aussenministeriums bekannt gab.