Das sagt die Hamas: Ein Vertreter der Terrororganisation sagt der Nachrichtenagentur Reuters, das Verhandlungsteam der Hamas habe den Vermittlern gesagt, dass sie den Friedensplan «in gutem Glauben» prüfen würden und dann eine Antwort geben werden.

Das sagt die palästinensische Autonomiebehörde (PA): Die PA hat den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump gelobt. Ein umfassendes Abkommen zur Beendigung des Gaza-Kriegs werde auch den Weg zu einer Zweistaatenlösung ebnen, teilte die PA laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit. Die PA bekräftigte zudem ihren Reformwillen. Dazu zählten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen.

Das sagt Keir Starmer: Der britische Premierminister begrüsst die Initiative und fordert die Hamas zur Zustimmung auf. «Die neue US-Initiative [...] ist sehr willkommen, und ich bin Präsident Trump für seine Führungsrolle dankbar», teilte er mit. «Wir unterstützen nachdrücklich seine Bemühungen, die Kämpfe zu beenden, die Geiseln freizulassen und die Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza sicherzustellen.» Dies habe «oberste Priorität».

Das sagt Emmanuel Macron: Der französische Präsident schrieb auf X, die Hamas habe keine andere Wahl, als sofort alle Geiseln freizulassen «und diesen Plan anzunehmen».

Das sagt die arabische Welt: Mehrere arabische Staaten unterstützen den Gaza-Friedensplan. Die Aussenminister von Katar, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten begrüssten den Vorschlag. «Die Minister betonen ihre Bereitschaft, positiv und konstruktiv mit den USA und den Konfliktparteien zusammenzuarbeiten, um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, seine Implementierung sicherzustellen und den Menschen in der Region Frieden, Sicherheit und Stabilität zu bringen», hiess es in der gemeinsamen Stellungnahme, die auch von der Türkei, Pakistan und Indonesien mitgetragen wurde.

Das sagt Recep Tayyip Erdogan: Der türkische Präsident lobt die Bemühungen und die Initiative von Trump, die darauf abzielten, das Blutvergiessen im Gazastreifen zu beenden und eine Waffenruhe zu erreichen, erklärt Erdogan auf X. Die Türkei werde weiter daran mitwirken, einen «gerechten und dauerhaften, für alle Parteien akzeptablen Frieden» zu schaffen.

Das Land gehört zu den schärfsten Kritikern des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das sie als «Völkermord» bezeichnet.

Legende: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, hier an einem Klimagipfel im UNO-Hauptquartier (24. September 2025). Keystone/P Photo/Yuki Iwamura

Das sagt Deutschland: Aussenminister Johann Wadephul liess verlauten, dass der Plan die einmalige Chance biete, den Krieg zu beenden. «Er bietet Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza leiden – unter erbitterten Kämpfen, unter grausamer Geiselhaft und unter unvorstellbarer humanitärer Not. Diese Chance darf nicht vertan werden. Hamas muss sie ergreifen. Alle, die auf Hamas Einfluss nehmen können, fordere ich dringend auf, dies jetzt zu tun.» Die Bundesregierung stehe bereit, den Friedensplan konkret zu unterstützen.

Das sagt Tony Blair: Der ehemalige britische Premierminister würdigte den Plan als «mutig und intelligent». Sollte der Plan angenommen werden, könnte er «den Krieg beenden, Gaza sofortige Erleichterung verschaffen und seinen Menschen die Chance auf eine bessere Zukunft bieten», teilte Blair mit. Die Friedensinitiative biete «die beste Chance, zwei Jahre Krieg, Elend und Leid zu beenden», sagte Blair weiter.

