Was das USA-Einreiseverbot für die betroffenen Staaten bedeutet

US-Präsident Donald Trump hat ab Montag eine Einreisesperre für Staatsangehörige aus zwölf Ländern angekündigt. Zudem wird die Einreise aus sieben weiteren Ländern teilweise beschränkt. Die SRF-Korrespondenten in Afrika, Südamerika, Südostasien und im Nahen Osten fassen zusammen, was die neuen Einreiseregeln für die betroffenen Staaten bedeuten.

Trump hält offensichtlich wenig von Afrika

Fabian Urech Afrika-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Fabian Urech ist seit dem Frühjahr 2024 Afrika-Korrespondent von Radio SRF. Er lebt in Ghanas Hauptstadt Accra. Zuvor war er während sieben Jahren Afrika-Verantwortlicher der «NZZ».

Afrika ist vom Einreiseverbot mit 10 von 19 Ländern besonders stark betroffen. Dazu gehören Krisen- und Konfliktländer wie der Sudan, Somalia und Libyen. Auf der Liste finden sich aber auch Staaten, die politisch als recht stabil gelten, etwa Kongo-Brazzaville, Äquatorialguinea und Togo.

Die Einreisesperre wird die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit den betroffenen Staaten belasten. Das Verbot ist auch ein Schlag für die Diaspora von rund 200'000 Somaliern in den USA. Offen bleibt, ob sie ihr Heimatland besuchen können, ohne bei der Rückkehr in die USA Probleme zu haben. In Afrika wird das Einreiseverbot als weiterer Beleg dafür gesehen, wie wenig der US-Präsident vom Kontinent hält.

Fragwürdig bleibt, ob das Verbot den aussenpolitischen Interessen der USA zugutekommt. In Äquatorialguinea plant China seit Langem den Bau einer Militärbasis – die erste am Atlantik. Unter Präsident Biden hatten sich die USA noch aktiv bemüht, dies zu verhindern.

Beziehungen mit Venezuela werden noch schlechter

Teresa Delgado Südamerika-Korrespondentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Teresa Delgado hat an der Universität Freiburg und in den USA Geschichte, Englisch und Spanisch studiert. Seit 2016 ist sie Redaktorin und Produzentin bei Radio SRF. 2021 und 2022 berichtete sie als Auslandredaktorin aus Spanien, Portugal und den USA. Seit 2023 ist sie Südamerika-Korrespondentin mit Sitz in Santiago de Chile.

Die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela sind durch Sanktionen belastet und verschlechtern sich nun noch weiter. Mit den neuen Einreisebeschränkungen werden fünf verschiedene Visumkategorien ausgesetzt. Gleichzeitig wurde der Schutzstatus aufgehoben, der bisher für rund die Hälfte der über eine Million Venezolaner galt, die bereits in den USA leben. Ihnen droht nun eine Abschiebung.

Seit Januar wurden bereits über 300 Venezolaner unter dem Alien Enemies Act deportiert, viele ohne Gerichtsverfahren, einige nach El Salvador, wo sie in Hoch­sicherheits­gefäng­nissen unter prekären Bedingungen festgehalten werden.

Zugang zum Westen wird immer schwieriger

Martin Aldrovandi Südostasien-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Martin Aldrovandi berichtet seit Frühjahr 2023 als Korrespondent für Radio SRF aus Südostasien. Zuvor war er von 2016 bis Sommer 2022 Korrespondent für Radio SRF in Nordostasien mit Sitz in Schanghai. Davor hatte er mehrere Jahre lang als freier Journalist aus dem chinesischsprachigen Raum berichtet.

Seit dem Militärputsch 2021 versinkt Myanmar im Chaos: Bürgerkrieg, Zwangsrekrutierungen, Luftangriffe und ein verheerendes Erdbeben haben Millionen Menschen nach Thailand und Bangladesch vertrieben. Auch in die USA haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Zehntausende Flüchtlinge gerettet – wegen politischer Verfolgung und militärischer Repression. Mit der Einreisesperre bleibt nun auch jenen, die vor Gewalt und Diktatur fliehen, der Weg in die USA verwehrt.

Das Einreiseverbot trifft nicht etwa die dafür verantwortlichen Junta-Generäle – viele von ihnen unterliegen ohnehin schon Sanktionen. Es trifft die Jungen und Gebildeten. Während China und Russland dem Regime weiterhin die Hand reichen, wird der Zugang zum Westen für die Zivilgesellschaft immer schwieriger.

Iran, Afghanistan und Jemen – schon bisher kaum Visa

Anita Bünter und Jonas Bischoff Nahost-Korrespondenten Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Anita Bünter und Jonas Bischoff sind die Nahost-Korrespondenten des Schweizer Fernsehens. Anita Bünter war zuvor Produzentin der Sendung «10vor10». Jonas Bischoff war vormals Produzent bei Radio SRF 4 News.

Aus Afghanistan, dem Iran und Jemen gibt es bisher kaum Reaktionen auf das Einreiseverbot. Für die Menschen aus diesen Ländern war es bereits bisher extrem schwierig, ein Visum zu bekommen. Im Iran und in Afghanistan hat die USA auch gar keine Botschaft mehr.

Das Einreiseverbot beinhaltet aber auch Ausnahmen: So sollen Personen aus Afghanistan, die etwa als Übersetzer für die US-Armee gearbeitet haben, weiterhin Sondervisa beantragen dürfen. Aber auch «ethnische und religiöse Minderheiten», die im Iran verfolgt werden, dürfen laut dem Weissen Haus weiterhin ein Visum beantragen.

Trumps Ankündigung erinnert an die Einreiseverbote, die er in seiner ersten Amtszeit gegen vorwiegend muslimische Länder verhängt hatte. Damals sorgte die Ankündigung für Chaos an Flughäfen weltweit.

Legende: Ein Ball steckt im Stacheldraht des Aussenzauns der Bluebonnet Detention Facility. Das Gefängnis in Anson, Texas, wird im Auftrag der US-Einwanderungs- und Zollbehörde betrieben. Hier werden Venezolaner festgehalten, die ausgeschafft werden sollen. REUTERS / Daniel Cole

