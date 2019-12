Einsatz in Mali

Die französische Armee hat am Morgen im westafrikanischen Mali eine Anti-Terror-Aktion durchgeführt.

Dabei seien 33 Terroristen «neutralisiert» worden, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Auftritt in der Elfenbeinküste.

Ob die Gegner getötet oder verhaftet wurden, wurde dabei nicht abschliessend klar. Macron sprach in der Elfenbeinküste vor dort lebenden Franzosen jedenfalls von einem «beachtlichen Erfolg».

Legende: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist seit Freitag auf Staatsbesuch in der Elfenbeinküste. Keystone

Frankreich hat im riesigen Sahelgebiet bei seiner Anti-Terror-Mission «Barkhane» rund 4500 Soldaten im Einsatz. In Mali bemüht sich zudem eine UNO-Mission um Stabilität. Bis zu 1100 Soldaten der deutschen Bundeswehr nehmen an dem Einsatz teil. Erst Ende November waren 13 französische Armeeangehörige bei einem Hubschrauberunfall in Mali ums Leben gekommen.

Macron sagte, der Militäreinsatz habe am Samstagmorgen in der Region von Mopti im Zentrum Malis stattgefunden. Französische Soldaten befreiten auch malische Gendarmen, die zuvor als Geiseln genommen worden waren.