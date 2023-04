Einsatz in Syrien

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz in Syrien einen führenden Vertreter der radikalislamischen Miliz Islamischer Staat (IS) getötet.

Es handle sich um Chalid Ajdd Ahmed al-Dschaburi – der verantwortlich für die Planung von IS-Anschlägen in Europa gewesen sei, teilt das Zentralkommando der US-Streitkräfte mit.

Zivilpersonen seien beim Einsatz nicht zu Schaden gekommen.

Der Islamische Staat kontrollierte weite Teile des Irak und Syriens, bevor er in beiden Ländern zurückgeschlagen wurde. Die Gruppe hat schätzungsweise 5000 bis 7000 Mitglieder und Unterstützer in Syrien und im Irak, etwa die Hälfte von ihnen Kämpfer, so ein UNO-Bericht vom Februar.

«Obwohl sie geschwächt ist, ist die Gruppe weiterhin in der Lage in der Region zu operieren, mit dem Verlangen, auch ausserhalb des Nahen Osten zuzuschlagen», heisst es in einer Erklärung der US-Armee.