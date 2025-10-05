Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java werden immer mehr Tote gefunden.

In der Nacht auf Sonntag seien 11 Leichen aus den Trümmern geborgen worden, teilten die örtlichen Behörden mit.

Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf mindestens 36 – und noch immer werden 27 Personen vermisst.

Das Unglück ereignete sich am Montag während des Giessens einer Betondecke. Medienberichten zufolge gab dabei eine tragende Säule des sich teilweise noch im Bau befindlichen Gebäudes nach.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Schüler in der Schule auf. Viele von ihnen wurden unter tonnenschweren Betonplatten und Ziegeln begraben.

Legende: Die Sucharbeiten in Sidoarjo in Ost-Java gehen weiter. Noch immer werden 27 Menschen unter den Trümmern vermutet. Keystone/Basarnas

Weiterhin würden 27 Menschen vermisst, heisst es von den Behörden. Rettungskräfte seien rund um die Uhr an dem Internatsgebäude in der Stadt Sidoarjo im Einsatz.

Insgesamt sollen zum Zeitpunkt des Unglücks 167 Menschen in dem Gebäude gewesen sein. 104 von ihnen hätten überlebt. An dem Internatsgebäude wird noch gebaut, es war aber bereits in Betrieb.