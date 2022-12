Mehrere Tote bei Minustemperaturen in den USA und Kanada

In den USA überschattete der arktische Sturm «Elliott» mit seinen Auswirkungen das diesjährige Weihnachtsfest.

Sowohl in den USA als auch in Kanada kämpfen die Menschen weiterhin mit Temperaturen, die in manchen Regionen auf minus 40 Grad Celsius gesunken sind.

Bislang starben mindestens 30 Menschen im Zusammenhang mit extremer Kälte, Eiswinden und starkem Schneefall.

Bei eisigem Wind und heftigem Schnellfall war die Lage mancherorts lebensbedrohlich, vor allem in der Region um die Grossen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada.

Die tiefste Temperatur wurde in der Nacht zum Sonntag mit minus 33.9 Grad Celsius im Bundesstaat North Dakota westlich der Grossen Seen gemessen, wie der Wetterdienst mitteilte. Erneut wurden Reisende zu äusserster Vorsicht aufgerufen und vor sogenannten Whiteout-Bedingungen gewarnt – also vor stark eingeschränkter Sicht und fehlender Orientierung durch den Schnee.

Viele Menschen sassen in ihren Wohnungen und Autos fest. Polizei und Feuerwehr konnten zeitweise kaum auf Notrufe reagieren.

Auch in Japan fordert viel Schnee Todesopfer Box aufklappen Box zuklappen Legende: In Kanazawa, in Zentraljapan, müssen die Trottoirs vom Schnee befreit werden. Keystone / AP / Kyodo News Viel Schnee gab es über das Weihnachtswochenende auch im Norden Japans. Mindestens 17 Menschen sind dort im Zusammenhang mit dem Winterwetter ums Leben gekommen. So seien mehrere Personen von Dächern gefallen, als sie diese vom Schnee hätten befreien wollen oder seien von herunterfallendem Schnee begraben worden, teilen die Behörden mit. Die Schneemengen haben zu Behinderungen auf Strasse, Schiene und in der Luft geführt. Die Behörden haben die Menschen in den betroffenen Regionen aufgerufen, ihre Häuser nur in dringenden Fällen zu verlassen. Betroffen sind auch die Produzenten von Mochi – klebrige Reisdesserts – die für das anstehende Neujahrsfest wichtig sind. Viele Hersteller bleiben nun auf den Bestellungen sitzen, weil sie sie wegen des Schnees nicht ausliefern können.

Zahl der Toten noch unklar

Allein im Bezirk Erie County im Bundesstaat New York starben nach Behördenangaben vom Sonntag sieben Menschen.

US-Medien berichteten am Sonntag (Ortszeit), durch den Wintersturm seien deutlich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf eine eigene Zählung von sogar 41 Todesopfern, der Sender ABC von mindestens 39. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern.

Der Wintersturm hat Nordamerika fest im Griff

1 / 9 Legende: In Buffalo befreien Menschen am 25.12.2022 die Strassen vor ihren Häusern von den Schneemassen. Keystone / EPA / Josh Thermidor 2 / 9 Legende: Besucher werden von der Gischt bespritzt, während sie das Portland Head Light in Cape Elizabeth, Maine, fotografieren. AP Photo/Robert F. Bukaty 3 / 9 Legende: Ein UPS-Lastwagen parkt auf einer überfluteten Strasse im Hafengebiet von Portland, während er für die Dauer eines starken Wintersturms am 23. Dezember Lieferungen ausführt. AP Photo/Robert F. Bukaty 4 / 9 Legende: Mark Sorter räumt am 23. Dezember in Des Moines, Iowa, Schnee von einer Eislaufbahn in der Innenstadt. AP Photo/Charlie Neibergall 5 / 9 Legende: Ein sauberes Auto überholt ein schneebedecktes Auto auf einer Strasse in der Innenstadt, am 22. Dezember in Des Moines, Iowa. AP Photo/Charlie Neibergall 6 / 9 Legende: Wasser überflutet eine Strasse während der Flut am 23. Dezember in East Boston. Mehr als 200 Millionen Menschen standen am Freitag unter irgendeiner Form von Winterwetterberatung oder -warnung. AP Photo/Michael Dwyer 7 / 9 Legende: Dieses von der NOAA zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Wettersysteme über Nordamerika am 23. Dezember um 10:56 Uhr EST. NOAA über AP 8 / 9 Legende: Präsident Joe Biden nimmt am 22. Dezember im Oval Office des Weissen Hauses in Washington an einem Briefing über Winterstürme in den Vereinigten Staaten teil. AP Photo/Patrick Semansky 9 / 9 Legende: Ein Flugzeug der American Airlines wird enteist, während am 22. Dezember auf dem internationalen Flughafen Minneapolis-St. Paul viel Schnee fällt. David Joles/Star Tribune via AP

Auch in Kanada forderte die Eiseskälte Todesopfer: Im Bundesstaat British Columbia im Westen Kanadas kamen bei einem Unfall mit einem Reisebus mindestens vier Menschen ums Leben. Der Bus sei vermutlich wegen Glatteis von der Strasse abgekommen, sagte die kanadische Polizei.

Hundertausende ohne Strom – Chaos an Flughäfen

Mehr als 170'000 Haushalte waren nach Angaben der Webseite PowerOutage am frühen Sonntagmorgen in der USA ohne Strom. In New York City riefen Stromversorger die Menschen dazu auf, Energie zu sparen.

Die arktische Kältefront brachte auch die Weihnachtspläne von vielen Reisenden durcheinander: Von Freitag bis Sonntag wurden nach Angaben der Flugdaten-Webseite FlightAware mehr als 10'000 Flüge gestrichen. An vielen Flughäfen herrschte Chaos. Manche wurden vorübergehend geschlossen.

Auch im nördlichen Nachbarland der USA, Kanada, herrschen ähnliche Bedingungen. Zehntausende Haushalte und Unternehmen waren ohne Strom – hunderte Flüge sind bisher ausgefallen. Zudem wurden Schulen geschlossen. Die kanadischen Behörden warnen die Bevölkerung davor, nach draussen zu gehen.

Auch Migranten an der Grenze betroffen

Die Auswirkungen der Kältewelle waren bis in den Süden der USA zu spüren. Ernst wurde die Lage angesichts der gefallenen Temperaturen auch für Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu Mexiko, von denen derzeit viele auf den Strassen der Grenzstädte campieren.

Viele von ihnen warten auf die Aufhebung einer umstrittenen Abschieberegelung, die unter Verweis auf die Corona-Pandemie eine schnelle Zurückweisung erlaubt. Eigentlich sollte sie bereits in der vergangenen Woche auslaufen. Die US-Regierung hatte das Oberste Gericht in den USA um Aufschub bis nach Weihnachten gebeten.