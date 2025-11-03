Nach dem Messerangriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon ist der Tatverdächtige angeklagt worden.

Dem 32-Jährigen werden versuchter Mord in insgesamt elf Fällen, Körperverletzung sowie der Besitz einer Stichwaffe vorgeworfen, wie die British Transport Police mitteilte.

Er soll noch im Laufe des Tages vor dem Peterborough Magistrates' Court erscheinen.

Die Polizei hatte am Sonntagmittag einen terroristischen Hintergrund ausgeschlossen. Der Mann kommt aus der englischen Stadt Peterborough. Angaben vom Wochenende zufolge wurde er in Grossbritannien geboren. «Unsere Ermittlungen befassen sich auch mit weiteren möglicherweise damit zusammenhängenden Straftaten», sagte Deputy Chief Constable Stuart Cundy.

Nach dem Angriff am Samstagabend waren insgesamt elf Menschen im Spital behandelt worden, fünf konnten mittlerweile wieder entlassen werden. Ein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er ist ein Mitarbeiter der Bahn, der sich dem Angreifer entgegenstellte. Sein Verhalten sei «geradezu heldenhaft» gewesen und habe zweifellos Menschenleben gerettet, hatte Cundy am Sonntagabend gesagt.

Regierungskreise: Polizeipräsenz wird erhöht

Auf dem gesamten Schienennetz sollen mindestens bis Dienstag zusätzliche Polizeibeamte eingesetzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungsquellen. Die verstärkte Polizeipräsenz werde sich wahrscheinlich vor allem auf grosse Bahnhöfe wie London, Birmingham und Manchester konzentrieren, heisst es.

Legende: In einem Zug Richtung London hat ein Mann am Samstag mit einem Messer insgesamt elf Menschen verletzt – zum Teil schwer. Ein Polizist untersucht den Zug am Sonntag. REUTERS/Jack Taylor

Das Entsetzen über die Attacke ist gross. Der britische Premierminister Keir Starmer und König Charles III. zeigten sich tief betroffen. Am Sonntagabend liessen Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate ihr Mitgefühl übermitteln. Die Gedanken seien bei den Familien und Freunden aller, «die von den schrecklichen Ereignissen» betroffen seien, sagte ein Palastsprecher.