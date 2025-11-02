Nach dem Messerangriff in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon am Samstagabend befinden sich laut Polizei noch zwei der Verletzten in lebensbedrohlichem Zustand.

Vier weitere konnten mittlerweile aus dem Spital entlassen werden, wie Superintendent John Loveless von der British Transport Police mitteilte.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen möglichen Terrorangriff.

«Dies ist eine Ermittlung der British Transport Police, und wir arbeiten weiter daran, die genauen Umstände und Motive, die zu diesem Vorfall geführt haben, so schnell wie möglich aufzuklären», sagte Loveless.

Zwei Personen wurden festgenommen. Dabei handelt es sich laut der Polizei um zwei Männer, die in Grossbritannien geboren wurden und die britische Staatsbürgerschaft besitzen: Einen 32-jährigen Schwarzen und einen 35-jährigen Mann mit karibischen Wurzeln.

Insgesamt zehn Verletzte

Vier der am Samstagabend verletzten Menschen konnten laut Loveless wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zwei weitere befinden sich noch in einem lebensbedrohlichen Zustand. Nach dem Angriff waren zehn Menschen mit Verletzungen in Spitäler gebracht worden.

Zunächst ging die Polizei davon aus, dass sich neun von ihnen in lebensbedrohlichem Zustand befänden, wie Loveless sagte. Die British Transport Police ist für den Schienenverkehr zuständig, sie führt in diesem Fall die Ermittlungen.

Legende: Ein forensischer Ermittler bei der Arbeit am Tatort am Bahnhof Huntingdon. REUTERS/Jack Taylor

Ermittlungen dauern an

Der Angriff ereignete sich, als der Zug in der Nähe der Stadt Huntingdon (Grafschaft Cambridgeshire) unterwegs war. Mehrere Menschen wurden dort mutmasslich mit einem Messer attackiert und in den Waggons niedergestochen.

Die Polizei wurde um 19:42 Uhr Ortszeit alarmiert. Noch in der Nacht stufte die British Transport Police die Tat als «schwerwiegenden Vorfall» ein, die Anti-Terror-Polizei wurde rasch zu den Ermittlungen hinzugezogen. In Grossbritannien herrschte Entsetzen über die Tat.

Grossaufgebot an Polizei und Rettungskräften

Augenzeugen sprachen mehreren Medienberichten zufolge von dramatischen Szenen in den Waggons des Zuges. Fahrgäste hätten einen Mann mit einem grossen Messer gesehen. Viele seien panisch durch die Waggons gerannt und hätten sich auf den Toiletten versteckt, überall sei Blut gewesen. Ein Grossaufgebot an Polizei und Rettungskräften war im Einsatz.

Die Ermittlungen dauerten auch am Tag darauf noch an. Viele Strassen rund um den Bahnhof sind gesperrt, Zelte der Spurensicherung wurden aufgebaut. Huntingdon liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund hundert Kilometer nördlich von London. Laut der Polizei war der Zug auf dem Weg von Doncaster nach London.

Premierminister Keir Starmer sprach von einem «schrecklichen Vorfall», der «zutiefst beunruhigend» sei. «Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungsdiensten», schrieb er auf X.