Italien

Italien ist eines der Länder mit den niedrigsten Fallzahlen in Europa. Die Inzidenz liegt derzeit bei 1040. Auch die Zahl der Spitaleintritte sinkt seit einem Monat stark. Ein Grund ist wohl auch die hohe Impfquote von 78 Prozent. Deshalb hat Italien jetzt seine Maskenpflicht im Freien abgeschafft. Auch Diskotheken dürfen wieder öffnen.

Italien-Korrespondent Philipp Zahn: «Gegenüber Ungeimpften bleibt das Land weiterhin hart: Seit dem 15. Februar gilt in Italien für alle über 50-Jährigen am Arbeitsplatz generell die 2G-Pflicht. Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene müssen von der Arbeit suspendiert werden und erhalten keinen Lohn. Bei Missachtung drohen Strafen von bis zu 1500 Euro.

Viele fragen sich, warum jetzt noch diese Verschärfung? Denn nur gerade fünf Prozent der über 50-Jährigen sind nicht geimpft. Und gleichzeitig scheint die Omikron-Welle in Italien abzuebben. Doch die Regierung traut den sinkenden Fallzahlen nicht und will die Impfunwilligen weiter unter Druck setzen.»

Frankreich

Frankreich hat ähnliche Fallzahlen wie Italien. Die Impfquote liegt bei 77 Prozent. Die Spitaleintritte sinken. Zuletzt gab es gegen die Corona-Massnahmen Proteste im ganzen Land. Nun bringt die Regierung Lockerungen auf den Weg, doch ohne die Impfunwilligen dabei vom Haken zu lassen.

Frankreich-Korrespondentin Alexandra Gubser: «Frankreich lockert und verschärft die Covid-Massnahmen zugleich. Ab heute darf man – sofern geimpft, genesen oder getestet – seinen Kaffee wieder im Stehen an einer Bar trinken oder im Kino Popcorn essen, auch die Diskotheken machen wieder auf.

Seit gestern aber sind auch gut 4 Millionen Impfpässe ungültig. Die Frist für die Auffrischungsimpfung wurde von 7 auf 4 Monate verkürzt. Wer diese Frist verpasst hat, bleibt aussen vor, solange er oder sie keinen neuen Piks nachweisen kann.

Ende März, Anfang April soll laut der Regierung aber Schluss sein mit dem Impfpass. Unter der Bedingung, dass die Ansteckungsrate 10 bis 20 Mal tiefer liegt als heute.»

Deutschland

In Deutschland ist der Höhepunkt der Omikron-Welle gemäss Gesundheitsminister überschritten. Die Fallzahlen und Spitaleintritte sinken. Die Impfquote liegt jedoch mit 74 Prozent tiefer als in Italien und Frankreich. Bei einem Treffen der Ministerpräsidenten der Länder einigte man sich am Mittwoch auf das schrittweise Ende vieler Corona-Massnahmen.

Deutschland-Korrespondentin Bettina Ramseier: «So wirklich locker macht sich Deutschland noch nicht, zumindest nicht für Ungeimpfte. Erstmal dürfen sie jetzt wieder shoppen gehen, und ab Anfang März auch wieder ins Restaurant, wenn sie negativ getestet sind. Ausserdem wird das Reisen in Nachbarländer wie die Schweiz bald wieder einfacher.

Doch erst am 20. März sollen die meisten Corona-Massnahmen wegfallen – abgesehen von der Maskenpflicht. Auch die Impfpflicht bleibt ein Thema: Der Kanzler und sein Gesundheitsminister möchten sie längst beschliessen.

Doch ob sie sich durchsetzen können, ist ungewiss. Viele Deutsche glauben nicht daran – auch wenn die Mehrheit eine Impfpflicht befürwortet.»

Österreich

Österreich hat mit über 3000 die höchste Inzidenz der vier Länder, aber auch hier sinken die Fallzahlen. Die Spitaleintritte sind seit Wochen stabil. Das Land erreichte jedoch bislang eine vergleichsweise niedrige Impfquote von 72 Prozent. Trotzdem will die österreichische Regierung fast alle Coronaregeln ab dem 5. März aufheben. Bereits ab Samstag soll in vielen Bereichen statt der bisherigen 2G-Regeln wieder 3G gelten.

Österreich-Korrespondent Peter Balzli: «Am Samstag und am 5. März fallen in Österreich in zwei Schritten fast alle Corona-Massnahmen, ausser in Altersheimen und Spitälern. Und es bleibt die Maskenpflicht in Lebensmittelgeschäften, Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Was nicht fällt, ist die Impfpflicht. Noch nicht. Österreich ist das einzige EU-Land mit einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Aber diese ist von vielen Seiten unter Beschuss. Es wäre keine Überraschung, wenn sie bald auch noch fällt.»