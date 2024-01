Die Züge in Deutschland fahren wieder

Der Streik der Lokführergewerkschaft in Deutschland ist vorbei. Die Züge in Deutschland rollen wieder.

Bis zum 3. März sollen keine weiteren Streiks durchgeführt werden.

Rund fünf Tage haben die Lokführerinnen und Lokführer in Deutschland gestreikt. Das ist mittlerweile vorbei. Nachdem der Güterverkehr seit Sonntagabend wieder rollt, hat auch der Personenverkehr wieder Fahrt aufgenommen.

Legende: Am Montagmorgen dürfte es in Deutschland noch zu vereinzelten Einschränkungen kommen. Keystone/Anna Szilagyi

In der Nacht zum Samstag vereinbarten die Deutsche Bahn und die Lokführergesellschaft das vorzeitige Ende des Streiks, der Personenverkehr sollte ursprünglich bis am Montagabend ruhen. Weiter gilt eine Friedenspflicht, gemäss dieser wird sicherlich bis am 3. März nicht mehr gestreikt.

Am Montagmorgen ist noch mit vereinzelten Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr zu rechnen. Beim Güterverkehr dürften die Folgen des Streiks noch etwas länger zu spüren sein, denn es muss ein Stau abgearbeitet werden. Der Rückstau sei erheblich, meint ein Sprecher der Deutschen Bahn, aber etliche abfahrbereite Ferngüterzüge stünden bereit und könnten sofort auf die Strecke geschickt werden.

Verhandlungen gehen weiter

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer weiterverhandeln, um sich in den Tarifverhandlungen zu einigen. Bis zum Ende der Friedenspflicht sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein.

Ich fordere beide Tarifparteien auf, mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in die Gespräche zu gehen und verantwortungsvoll an einer Lösung zu arbeiten.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing begrüsste die Rückkehr an den Verhandlungstisch: «Ich fordere beide Tarifparteien auf, mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in die Gespräche zu gehen und verantwortungsvoll an einer Lösung zu arbeiten.» Die Streiks der letzten Tage seien eine enorme Belastung für die Bahnreisenden und die Unternehmen gewesen.