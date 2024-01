Die Lokführergewerkschaft GDL beendet offenbar ihren Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig.

Das berichten mehrere deutsche Medien und Nachrichtenagenturen. Demnach wird im Personenverkehr noch bis Montagmorgen, 2 Uhr, gestreikt.

Der aktuelle Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sorgt seit Mittwochmorgen für Tausende Zugausfälle.

Ursprünglich sollte der Arbeitskampf sechs Tage dauern und erst am Montagabend enden. Im Güterverkehr endet der Streik schon am Sonntagabend um 18:00 Uhr. Über das vorzeitige Streik-Ende berichten auch mehrere deutsche Medien.

Ende in Sicht nach dem vierten Streik?

Weitere Streiks wird es vorerst nicht geben. Die Bahn und die GDL haben sich den Informationen zufolge auf eine Friedenspflicht bis zum 3. März geeinigt. Ab 5. Februar soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Tarife verhandelt werden. Ziel ist es den Angaben zufolge, bis Anfang März einen Tarifabschluss zu erzielen.

Legende: Noch am Freitag schien keine Einigung in Sicht. Jetzt sollen die Züge ab Montagmorgen wieder fahren. REUTERS / Kai Pfaffenbach

Bereits am Samstagmorgen war bekanntgeworden, dass beide Seiten wieder in Gesprächen sind. Der Streik war der vierte Ausstand seit Beginn des Tarifkonflikts. Er begann am Dienstagabend im Güterverkehr und am Mittwochmorgen im Personenverkehr. Mit der nun erzielten Vereinbarung kommt in dem verhärteten Konflikt zum ersten Mal seit Wochen wieder Hoffnung auf eine baldige Lösung auf.

Die Tarifverhandlungen zwischen der DB und der GDL begannen Anfang November. Schon nach der ersten Runde rief GDL-Chef Weselsky zum Warnstreik auf, nach der zweiten Runde erklärte er die Gespräche für gescheitert und leitete eine Urabstimmung ein. Seitdem standen die Zeichen auf Eskalation statt Verhandlung.