Die Welt investiert immer mehr in erneuerbare Energiequellen

Die Zahlen sind eindrücklich: Weltweit sollen im laufenden Jahr 3000 Milliarden Dollar in die Produktion von Energie investiert werden. Das ist so viel wie nie zuvor in der Geschichte, wie die Internationale Energieagentur IEA schreibt.

Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch

Zwei Drittel, also 2 Billionen Dollar, fliessen dabei in erneuerbare Energietechnologien wie Wind, Wasser und Solar. Dabei inbegriffen sind die Investitionen in Nuklearenergie, Elektromobilität, Batterietechnologie und Energie-Infrastruktur.

Hier können Sie den Bericht nachlesen World Energy Investment 2024 World Energy Investment 2024

Dem steht eine Billion Dollar gegenüber, die nach wie vor in Gas, Öl und Kohle investiert wird. 2023 hatten die Investitionen in erneuerbare Energietechnologien die Investitionen in fossile Energieträger erstmals überholt. Schon ein Jahr später nun sind sie bereits doppelt so hoch.

Am meisten Geld steckt China in erneuerbare Energieprojekte, gefolgt von Europa und den USA. Der Rest der Welt hinkt diesen Regionen deutlich hinterher.

Infrastruktur wird verbessert

Die Investitionen in erneuerbare Energien kommen zudem der Infrastruktur zugute: Dieses Jahr werde deutlich mehr Geld in die Energie-Infrastruktur, intelligente Stromnetze und die Speicherung von Elektrizität ausgegeben, schreibt die IEA.

Die Ausgaben für die Infrastruktur hatten jahrelang stagniert, in den letzten drei Jahren aber nahmen sie an Fahrt auf.