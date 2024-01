Legende: Keystone/Jean-Christophe Bott

«Das Glas ist halbvoll», betont SRF-Wirtschaftsredaktor und Energiespezialist Klaus Ammann. «Noch vor wenigen Jahren galten Sonne und Wind als zwar saubere, aber unzuverlässige Energiequellen. Das hat sich radikal geändert: Noch in diesem Jahr wird weltweit erstmals mehr Strom aus Sonne und Wind produziert als aus Wasserkraft.» Zwar brauche es noch Zusatzanstrengungen, um das Ziel, bis 2030 die Kapazität der alternativen Stromproduktion zu verdreifachen, zu erreichen – «aber dieses Ziel ist in Reichweite», so Ammann. Zu diesem Zweck müssten die Industrieländer den Ausbau der alternativen Energieerzeugung in den Entwicklungsländern fördern, wie das die IEA festgestellt habe.

Was die Schweiz angeht, gibt es ebenfalls noch viel zu tun: Einerseits gibt es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine grosse Menge an fossilen Energieträgern zu ersetzen, zudem gelangen die Atomkraftwerke irgendwann an ihr Lebensende. «Wir müssen also möglichst effizient mit dem Strom umgehen – da gibt es ein grosses, oft unterschätztes Potenzial», so Ammann. Zudem müsse die Solarenergie massiv ausgebaut werden, denn hier hinke die Schweiz anderen europäischen Ländern noch hinterher. Immerhin: «Im laufenden Jahr werden wohl erstmals mehr als zehn Prozent des in der Schweiz produzierten Stroms aus Sonnenenergie stammen.»

Um diese Quote weiter zu steigern, müssen in der Schweiz allerdings noch viel mehr Solarpanels installiert werden: auf Hausdächern, an Fassaden, entlang von Autobahnen, über Parkplätzen oder auf anderen baulichen Strukturen. Politisch sind die Weichen dafür im Grunde gestellt, auch wenn auf eine Pflicht zur Installation von Solarpanels auf allen Neubauten verzichtet wurde: Mit dem vom Parlament verabschiedeten Energie-Mantelerlass werden solche Anlagen immerhin ökonomisch rentabel. Allerdings ist zum Mantelerlass ein Referendum angekündigt, derzeit werden dafür noch Unterschriften gesammelt.