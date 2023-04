Papst Franziskus darf das Spital wieder verlassen.

Zuvor musste das katholische Kirchenoberhaupt einige Tage wegen einer Bronchitis behandelt werden.

Beim Verlassen des Spitals witzelte Franziskus: «Ich lebe noch.»

Die Behandlung mit einem Antibiotikum schlug nach Angaben des Heiligen Stuhls an, sodass der Pontifex nun die Gemelliklinik in Rom verlassen und in den Vatikan zurückkehren durfte. Insgesamt verweilte er drei Tage wegen Atemproblemen im Spital, welche sich als Bronchitis herausstellten.

Legende: Papst Franziskus geht es wieder so gut, dass er das Spital verlassen konnte. REUTERS/Remo Casilli

Vor dem Spitaleingang hielt die Wagenkolonne des Pontifex und der 86-Jährige plauderte kurz mit den Journalisten. «Ich lebe noch», witzelte er. Auch zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger warteten auf ihn. So unterzeichnete er den Gips eines Jungen und spendete Eltern Trost, die einen Tag zuvor ihre fünfjährige Tochter verloren hatten.

Bereits am Freitagmittag erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni: «Die Rückkehr des Heiligen Vaters ins Haus Santa Marta ist für morgen vorgesehen, nachdem die Ergebnisse der Abschlussuntersuchungen vom Morgen vorliegen.»

Zudem hatte Franziskus gemäss einer Medienmitteilung des Vatikans nachmittags Kinder besucht, die in der onkologischen Abteilung des Spitals behandelt werden. Während der etwa halbstündigen Visite hat Franziskus auch ein Baby auf den Namen Miguel Angel getauft. Der anwesenden Mutter habe er nach der improvisierten Zeremonie scherzhaft ans Herz gelegt, bei der Einschreibung in der Pfarrei zu sagen, der Papst hätte das Kind getauft.

01:45 Video Archiv: Nicht nur Menschen, auch Tiere treffen den Papst Aus Tagesschau vom 30.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Zudem wird das Kirchenoberhaupt bereits morgen der Messe zum Palmsonntag vorstehen. «Ich kann bestätigen, dass Papst Franziskus am Sonntag auf dem Petersplatz bei der Eucharistiefeier zum Palmsonntag, der Passion des Herrn, anwesend sein wird», teilte Bruni auf Telegram mit. Dies bestätigte auch der Pontifex selber beim Verlassen des Spitals.