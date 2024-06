Legende: Der Steinkreis Stonehenge befindet sich mitten in der weiten Hochebene Salisbury Plain. Keystone/ Chris Steele Perkins

Der Steinkreis Stonehenge gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Grossbritanniens und befindet sich in Südengland. Errichtet wurde er in der Jungsteinzeit circa 3000 v. Chr. in mehreren nach und nach aufeinander folgenden Versionen. Die Steine sind exakt auf den Sonnenstand der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Es wird angenommen, dass diese Ereignisse dort bereits seit Tausenden von Jahren gefeiert wurden. Auch am Donnerstag soll dort die Sommersonnenwende gefeiert werden.