Der ehemalige britische Botschafter Peter Mandelson (72) ist von der Polizei in London wegen des Verdachts auf «Fehlverhalten im öffentlichen Dienst» festgenommen worden.

Mandelson ist im September vom Posten als britischer Botschafter in den USA abberufen worden.

Gegen Mandelson läuft eine Untersuchung im Zusammenhang mit Verbindungen zum verstorbenen Jeffrey Epstein.

Die Metropolitan Police London teilte mit, dass Beamte «einen 72-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Dienst» in Camden, im Norden Londons, festgenommen haben. Er sei für eine Befragung auf die Polizeiwache gebracht worden. Die Festnahme erfolgte nach zwei Hausdurchsuchungen in Wiltshire und Camden, hiess es.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Mandelson von Beamten zu einem Auto geführt wird. Wie bei der britischen Polizei üblich, wurde der Name Mandelson nicht genannt, aber der Verdächtige in diesem Fall wurde bereits zuvor identifiziert.

Die Polizei hat Anfang Februar eine strafrechtliche Untersuchung gegen Mandelson eingeleitet. Gegen ihn läuft eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Weitergabe sensibler Regierungsinformationen an den Financier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor 15 Jahren. Gegen Mandelson liegen keine Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens vor.

Legende: Der ehemalige britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, auf einer Archivaufnahme vom 14. Februar 2026. REUTERS / Chris Ratcliffe (Archivbild)

Mandelson war im September von seinem Posten als britischer Botschafter in den USA abberufen worden, nachdem E-Mails veröffentlicht worden waren, aus denen hervorging, dass er auch nach der Verurteilung Epsteins 2008 eine Freundschaft mit ihm pflegte. Nachdem das US-Justizministerium im Januar Dokumente über Epstein freigegebenen hatte, leitete die Polizei eine strafrechtliche Untersuchung ein.

Die Festnahme Mandelsons erfolgt vier Tage nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor, dem ehemaligen Prinz Andrew, wegen des Verdachts eines ähnlichen Vergehens im Zusammenhang mit der Bekanntschaft mit Epstein. Er wurde unter Auflagen nach knapp 12 Stunden Befragung wieder freigelassen.