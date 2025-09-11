Der britische Premierminister Keir Starmer hat den britischen Botschafter in den USA, Peter Mandelson, wegen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entlassen.

Dies nach der Veröffentlichung von E-Mails von Mandelson an Epstein, wie das Aussenministerium mitteilt.

In einer Erklärung im Unterhaus sagte Aussenminister Stephen Doughty, die Entscheidung sei nach der Veröffentlichung von E-Mails getroffen worden, die Mandelson an Epstein geschickt hatte.

«Angesichts der zusätzlichen Informationen in den E-Mails von Peter Mandelson hat der Premierminister den Aussenminister gebeten, ihn als Botschafter abzuberufen», erklärte das Aussenministerium in einer Stellungnahme.

Legende: Mandelson im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. Keystone/Evan Vucci

«Die E-Mails zeigen, dass die Tiefe und das Ausmass der Beziehung zwischen Peter Mandelson und Jeffrey Epstein sich wesentlich von dem unterscheiden, was zum Zeitpunkt seiner Ernennung bekannt war», heisst es weiter.

Diskutieren Sie mit: