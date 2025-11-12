Neue Vorwürfe gegen US-Präsident Trump im Missbrauchsfall um Jeffrey Epstein: In E-Mails aus dem Jahr 2019 soll Epstein behauptet haben, Trump habe «von den Mädchen gewusst».

In einer weiteren E-Mail aus dem Jahr 2011 schrieb der Financier zudem, dass Trump «Stunden» in seinem Haus mit einem Opfer seines Sex-Netzwerks verbracht habe.

Die E-Mails haben Parlamentsmitglieder der Demokratischen Partei veröffentlicht.

Trump hat sich bislang nicht dazu geäussert. Wie viel wusste US-Präsident Donald Trump über die sexuellen Machenschaften von Jeffrey Epstein? Möglicherweise mehr, als er bis jetzt sagte. Das zeigen E-Mails, die Epstein vor seinem Tod geschrieben haben soll.

Donald Trump und der Financier Jeffrey Epstein kannten sich, so viel ist bereits bekannt. Doch dass Epstein über Jahre hinweg ein Netzwerk für sexuellen Missbrauch von Minderjährigen aufgebaut haben soll, junge Frauen an mächtige Männer vermittelt haben soll, davon will Trump bisher nichts gewusst haben.

Jetzt belasten ihn neue E-Mails von 2011 und 2019. Damals schrieb der Financier Epstein, dass Trump «Stunden» in seinem Haus mit einem Opfer seines Sex-Netzwerks verbracht habe.

In E-Mails aus dem Jahr 2019 soll Epstein zudem behauptet haben, Trump habe «von den Mädchen gewusst».

Spekulationen um Epsteins Suizid Box aufklappen Box zuklappen Legende: Jeffrey Epstein. Sexualstraftäterregister des Staates New York via AP Jeffrey Epstein starb im August 2019 in Untersuchungshaft, während er auf den Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wartete. Epstein soll einen illegalen Sexhandelsring betrieben haben. Die offizielle Todesursache ist Suizid. Doch seit seinem Tod ranken sich Gerüchte darum und um eine mögliche Liste mit prominenter Kundschaft, der Epstein Minderjährige vermittelt haben soll. Trump hat seinen Wählerinnen und Wählern immer wieder versprochen, in dieser Sache für Transparenz zu sorgen.

