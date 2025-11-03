 Zum Inhalt springen

Erdbeben am Hindukusch Beben in Afghanistan fordert Tote und mehr als 140 Verletzte

03.11.2025, 05:11

  • Im Norden Afghanistans hat die Erde gebebt – laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte die Erschütterung eine Stärke von 6.3.
  • Ereignet hat es sich in der Nähe der Stadt Masar-e-Sharif, in der Provinz Balch.
  • Laut den Behörden kamen dabei mindestens fünf Menschen ums Leben. Mehr als 140 weitere seien verletzt worden.

Erst vor rund zwei Monaten hatte es im Osten Afghanistans ein Erdbeben der Stärke 6 gegeben.

Ein zerstörtes Gebäude nach einem Erdbeben in Afghanistan.
Legende: Ein beschädigtes Haus nach einem Erdbeben der Stärke sechs im Dorf Lulam im Bezirk Nurgal, Provinz Kunar, Afghanistan (3. September 2025). REUTERS / Sayed Hassib (Archiv)

Nach offiziellen Angaben waren dabei rund 2200 Menschen ums Leben gekommen – über 3600 wurden verletzt.

SRF 4 News, 03.11.2025, 04:00 Uhr ; 

