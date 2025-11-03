Im Norden Afghanistans hat die Erde gebebt – laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte die Erschütterung eine Stärke von 6.3.

Die Behörden meldeten mindestens 20 Menschen, die dabei ums Leben kamen. Mindestens 320 weitere seien verletzt worden.

Ereignet hat es sich in der Nähe der Stadt Masar-e-Sharif, in der Provinz Balch.

Aufnahmen in Sozialen Medien aus Masar-e-Sharif zeigten, dass das Erdbeben einige Schäden an der historischen Blauen Moschee verursacht hat. Mehrere Ziegel fielen von den Wänden, aber die Moschee blieb intakt.

Dieser jahrhundertealte Ort ist eines der am meisten verehrten religiösen Wahrzeichen Afghanistans und ein wichtiger Versammlungsort während islamischer und kultureller Feste.

Auch in Kabul zu spüren

Das Beben mit der Stärke von 6.3 ereignete sich in der nordafghanischen Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern. Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Kabul und mehreren anderen Provinzen Afghanistans zu spüren. Das Verteidigungsministerium erklärte, dass herabfallende Felsbrocken von den Bergen vorübergehend eine Hauptstrasse blockierten, die Kabul mit Masar-i-Sharif verbindet, die Strasse jedoch später wieder freigegeben wurde.

Es hiess, einige verletzte und entlang der Strasse eingeschlossene Menschen seien ins Spital gebracht worden.

Legende: Ein Retter sucht in den Trümmern nach Überlebenden Reuters/Afghanischer Roter Halbmond

Erst vor rund zwei Monaten hatte es im Osten Afghanistans ein Erdbeben der Stärke 6 gegeben. Nach offiziellen Angaben waren dabei rund 2200 Menschen ums Leben gekommen – über 3600 wurden verletzt.