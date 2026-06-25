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Erdbeben in Venezuela Trümmer und Tränen – die Katastrophe in Bildern

25.06.2026, 17:26

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Das Epizentrum der Beben der Stärke 7.2 und 7.5 liegt etwa 160 Kilometer westlich von Caracas. Dutzende Nachbeben verbreiten in der Nacht weiter Angst und Schrecken. Die Regierung ruft den Notstand aus.

Venezuela verfügt über einige der grössten Ölreserven der Welt – aber über eine Ölindustrie mit veralteter Infrastruktur. Das Land leidet zudem unter einer dreistelligen Inflation – grosse Teile der Bevölkerung leben am Existenzminimum.

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Roland Specker (Bildredaktion), Robert Salzer (Frontendentwicklung)

Quelle Titelbild: afp/Juan Barreto

Tagesschau kompakt, 25.06.2026, 12:45 Uhr ; 

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