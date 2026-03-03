Der Iran-Angriff rückt den Irak-Krieg erneut in den Fokus – ein Rückblick zeigt seine bis heute spürbaren Folgen.

Iran-Krieg reisst alte Wunden auf: das Irak‑Trauma der USA

In den letzten Wochen hatte sich der Ton zwischen den USA und dem Iran verschärft. Washington verlangte von Teheran eine Stilllegung seines Atomprogramms, im Gegenzug sollten Sanktionen gelockert werden. Kampfflugzeuge und Flugzeugträger wurden in den Nahen Osten verlegt, eine Drohkulisse aufgebaut.

Im Iran droht ein Flächenbrand

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 21. Nach dem Tod von Ajatollah Chamenei protestieren schiitische Muslime in der Kaschmir-Region. (2. März). Bildquelle: Keystone/AP/Mukhtar Khan. 1 / 21 Legende: Nach dem Tod von Ajatollah Chamenei protestieren schiitische Muslime in der Kaschmir-Region. (2. März) Keystone/AP/Mukhtar Khan

Bild 2 von 21. Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Abend vom 1. März von schweren Explosionen erschüttert worden. Bildquelle: Keystone/WANA/Majid Asgaripour. 2 / 21 Legende: Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Abend vom 1. März von schweren Explosionen erschüttert worden. Keystone/WANA/Majid Asgaripour

Bild 3 von 21. Protest in Paris: Eine Frau mit Schminke in Irans Farben zeigt ihre Solidarität mit dem Iran. (1. März). Bildquelle: Keystone/AP/Aurelien Morissard. 3 / 21 Legende: Protest in Paris: Eine Frau mit Schminke in Irans Farben zeigt ihre Solidarität mit dem Iran. (1. März) Keystone/AP/Aurelien Morissard

Bild 4 von 21. Berlin: Menschen jubeln auf einer Iran-Demonstration auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. (1. März). Bildquelle: Keystone/DPA/Christophe Gateau. 4 / 21 Legende: Berlin: Menschen jubeln auf einer Iran-Demonstration auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. (1. März) Keystone/DPA/Christophe Gateau

Bild 5 von 21. Rauch steigt über dem Hauptquartier der iranischen Basidsch-Milizen in Teheran auf, nachdem es bei einem israelischen Militärangriff getroffen worden war. (1. März). Bildquelle: Reuters. 5 / 21 Legende: Rauch steigt über dem Hauptquartier der iranischen Basidsch-Milizen in Teheran auf, nachdem es bei einem israelischen Militärangriff getroffen worden war. (1. März) Reuters

Bild 6 von 21. In der pakistanischen Stadt Karachi kam es zu Ausschreitungen. Es gibt Meldungen über mehrere Tote. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Muhammad Farooq). 6 / 21 Legende: In der pakistanischen Stadt Karachi kam es zu Ausschreitungen. Es gibt Meldungen über mehrere Tote. Keystone/AP Photo/Muhammad Farooq)

Bild 7 von 21. Menschen feiern in Sydney, Australien, nach der Todesmeldung von Ali Chamenei. (1. März 2026). Bildquelle: Keystone/EPA/SARAH WILSON. 7 / 21 Legende: Menschen feiern in Sydney, Australien, nach der Todesmeldung von Ali Chamenei. (1. März 2026) Keystone/EPA/SARAH WILSON

Bild 8 von 21. Schiitische Muslime trauern während eines besonderen Gebets in Jammu, Indien, um den iranischen obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. (1. März 2026). Bildquelle: Keystone/AP Photo/Channi Anand. 8 / 21 Legende: Schiitische Muslime trauern während eines besonderen Gebets in Jammu, Indien, um den iranischen obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. (1. März 2026) Keystone/AP Photo/Channi Anand

Bild 9 von 21. Trauernde Anhänger Chameneis versammeln sich am 1. März in Teheran, nachdem bekannt wurde, dass das Staatsoberhaupt getötet worden war. Bildquelle: Keystone/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH. 9 / 21 Legende: Trauernde Anhänger Chameneis versammeln sich am 1. März in Teheran, nachdem bekannt wurde, dass das Staatsoberhaupt getötet worden war. Keystone/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Bild 10 von 21. Krater nach dem Einschlag einer iranischen Rakete in Tel Aviv, Israel. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Oded Balilty. 10 / 21 Legende: Krater nach dem Einschlag einer iranischen Rakete in Tel Aviv, Israel. Keystone/AP Photo/Oded Balilty

Bild 11 von 21. Eine Rakete wird durch das Abwehrsystem Iron Dome am Himmel über Tel Aviv abgefangen (28. Februar 2026). Bildquelle: Keystone/EPA/ABIR SULTAN. 11 / 21 Legende: Eine Rakete wird durch das Abwehrsystem Iron Dome am Himmel über Tel Aviv abgefangen (28. Februar 2026). Keystone/EPA/ABIR SULTAN

Bild 12 von 21. Mit breit angelegten Angriffen haben Israel und die USA einen neuen Krieg gegen den Iran gestartet. Dieses Auto brannte in Teheran aus, nachdem es im Zuge eines Angriffs getroffen worden war. Bildquelle: Keystone/AP/ISNA/Amir Kholous. 12 / 21 Legende: Mit breit angelegten Angriffen haben Israel und die USA einen neuen Krieg gegen den Iran gestartet. Dieses Auto brannte in Teheran aus, nachdem es im Zuge eines Angriffs getroffen worden war. Keystone/AP/ISNA/Amir Kholous

Bild 13 von 21. Die Angriffe zielen laut USA darauf ab, die militärische Schlagkraft des Landes zu vernichten und den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. Bildquelle: Reuters/Majid Asgaripour. 13 / 21 Legende: Die Angriffe zielen laut USA darauf ab, die militärische Schlagkraft des Landes zu vernichten und den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern. Reuters/Majid Asgaripour

Bild 14 von 21. Explosionen versetzten die Menschen in Irans Hauptstadt Teheran in Panik, Angriffe wurden aber auch auf andere Orte des Landes gemeldet. Bildquelle: Reuters/Majid Asgaripour. 14 / 21 Legende: Explosionen versetzten die Menschen in Irans Hauptstadt Teheran in Panik, Angriffe wurden aber auch auf andere Orte des Landes gemeldet. Reuters/Majid Asgaripour

Bild 15 von 21. Der Iran feuerte als Reaktion Raketen Richtung Israel, wo Menschen in Schutzräumen ausharrten und es immer wieder Raketenalarm gab. Bildquelle: Reuters/Itai Ron. 15 / 21 Legende: Der Iran feuerte als Reaktion Raketen Richtung Israel, wo Menschen in Schutzräumen ausharrten und es immer wieder Raketenalarm gab. Reuters/Itai Ron

Bild 16 von 21. Iranische Demonstranten protestieren in Teheran gegen die US-amerikanisch-israelischen Luftangriffe. Bildquelle: Majid Asgaripour/WANA via Reuters. 16 / 21 Legende: Iranische Demonstranten protestieren in Teheran gegen die US-amerikanisch-israelischen Luftangriffe. Majid Asgaripour/WANA via Reuters

Bild 17 von 21. Ein Geschoss schlägt im Hafen von Haifa ein. Bildquelle: Reuters/Rami Shlush. 17 / 21 Legende: Ein Geschoss schlägt im Hafen von Haifa ein. Reuters/Rami Shlush

Bild 18 von 21. Der Iran griff auch US-Militärstützpunkte in Golfstaaten an, die mit den Vereinigten Staaten verbündet sind, wie hier in Bahrain. Bildquelle: Reuters. 18 / 21 Legende: Der Iran griff auch US-Militärstützpunkte in Golfstaaten an, die mit den Vereinigten Staaten verbündet sind, wie hier in Bahrain. Reuters

Bild 19 von 21. Die Vereinigten Arabischen Emirate, wo in Abu Dhabi ein Mensch durch Trümmerteile einer Rakete getötet wurde, sprachen von einer «gefährlichen Eskalation» und einem «feigen Akt». Bildquelle: Reuters. 19 / 21 Legende: Die Vereinigten Arabischen Emirate, wo in Abu Dhabi ein Mensch durch Trümmerteile einer Rakete getötet wurde, sprachen von einer «gefährlichen Eskalation» und einem «feigen Akt». Reuters

Bild 20 von 21. Trump rief die Iranerinnen und Iraner auf, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen. «Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.». Bildquelle: Reuters/Elizabeth Frantz. 20 / 21 Legende: Trump rief die Iranerinnen und Iraner auf, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen. «Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.» Reuters/Elizabeth Frantz

Bild 21 von 21. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begründete die neuen Angriffe ebenfalls mit der atomaren Bedrohung durch den Iran – nicht nur für sein Land. Bildquelle: Reuters/Amir Cohen. 21 / 21 Legende: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begründete die neuen Angriffe ebenfalls mit der atomaren Bedrohung durch den Iran – nicht nur für sein Land. Reuters/Amir Cohen Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehrmals traf man sich in Genf zu Gesprächen, offenbar ohne Erfolg. Am Samstagmorgen griff Israel zusammen mit den USA den Iran an. Die Folgen sind unvorhersehbar, die USA haben gemäss Präsident Trump erst angefangen.

Irak-Krieg als grösstes Versagen der USA in der Moderne

Viele US-Amerikaner fürchten sich nun, dass sich der Iran-Krieg ähnlich wie der Irak-Krieg hinziehen und tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen wird.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth trat den Befürchtungen, es könne ein langer Krieg wie im Irak werden, am Montag entgegen. «Dies ist kein endloser Krieg», sagte Hegseth. Die USA gehen ihm zufolge mit einem klaren Fokus in den Krieg: «Die Raketenbedrohung zerstören, die Marine zerstören, keine Atomwaffen.»

Der Irak-Krieg wird vermutlich als das grösste Versagen der USA in die moderne Geschichte des Landes eingehen. Am 17. März 2003 stellte der damalige US-Präsident George W. Bush Saddam Hussein ein Ultimatum, den Irak innerhalb von 48 Stunden zu verlassen, andernfalls würde man den Irak angreifen.

Legende: US-Präsident George W. Bush verkündet am 19. März 2003 den Beginn des Irak-Kriegs. Hier zu sehen mit Vizepräsident Dick Cheney und CIA-Direktor George Tenet. Keystone/Eric Draper/Archiv

Auf Husseins Weigerung hin eröffnete die Kriegskoalition in der Nacht vom 19. zum 20. März den als Operation «Iraqi Freedom» bezeichneten Krieg mit gezielten Bombardements in Bagdad.

Kriegsgrund als Lüge

Als Begründung für die Invasion nannten die kriegführenden Regierungen der USA und Grossbritanniens eine akute Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen des Irak und dessen angebliche Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Kaida, das die Angriffe vom 11. September 2001 verübt hatte.

Abu Ghraib zeigte die Abgründe Box aufklappen Box zuklappen Legende: Freiluft-Isolierzelle mit Insasse und US-amerikanischer Militärpolizist, 22.6.2004. Fotograf John Moore erhielt für seine Irak-Aufnahmen 2005 den Pulitzerpreis. Keystone/John Moore/Archiv Caci, ein im US-Bundesstaat Virginia ansässiges Unternehmen, hatte im Auftrag der US-Armee Verhöre im Gefängnis Abu Ghraib durchgeführt. Zu einem Skandal wurde es, als 2004 während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten George W. Bush Bilder auftauchten, die zeigten, wie US-Soldaten Gefangene gefoltert und dabei fotografiert hatten. Die Gefangenen berichteten, dass sie körperliche und sexuelle Misshandlungen, Elektroschocks und Scheinhinrichtungen ertragen mussten. Die Bilder gingen damals um die Welt.

Der Krieg kulminierte schliesslich in der Schlacht um Bagdad. Am 7. April 2003 rückten US-Truppen ins Zentrum der Hauptstadt vor. Obwohl ein zermürbender Häuserkampf ausblieb, verzeichnete die irakische Seite hohe Verluste. Am selben Tag fiel Basra an die Briten. Nur drei Tage später – am 11. April – fiel die Stadt Kirkuk an kurdische Kämpfer.

Legende: Weltweit gingen die Menschen auf die Strasse, um gegen den US-Einmarsch im Irak zu protestieren. Auch in Bern waren es Zehntausende. Keystone/Juerg Müller/Archiv

Am 14. April wurde der Krieg vom Pentagon für beendet erklärt. Kurz zuvor war auch die letzte umkämpfte Stadt Tikrit eingenommen worden.

Saddam Hussein wurde am 30. Dezember 2006 durch den Strang hingerichtet. Erst Ende 2011 jedoch verliessen die letzten US-Verbände den Irak.

Legende: Rund 4500 US-Soldaten liessen im Irak-Krieg ihr Leben. Keystone/Denis Poroy/Archiv

Der Kriegsgrund stellte sich später grösstenteils als Lüge heraus. Der ehemalige, inzwischen verstorbene US-Aussenminister Colin Powell gab 2011 zu, dass die Geheimdienstinformationen, mit denen die USA ihren Angriffskrieg auf den Irak begründeten, «auf einer einzigen, unzuverlässigen Quelle basierten». Über eine Million Irakerinnen und Iraker wurden im Irak-Krieg und bei den Gewaltausbrüchen in den Folgejahren getötet.

Irak-Soldat: «Wir waren keine Nazis» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Anja Niedringhaus/Archiv Die Soldaten im Feld erfuhren nicht, dass sie einen Krieg auf der Basis von Lügen führten. Erst Jahre später, als er in die USA zurückgekehrt war, habe er davon gehört, sagt der damalige Truppenchef Arock Bolanos. Zunächst habe er es kaum glauben können, erklärt der 27-Jährige, «aber dann war es mir wichtig, meinen Auftrag zu erfüllen. Wir waren ja keine Nazis». Zweifel und Kritik am Krieg seien nicht toleriert worden, sagte der damalige Unteroffizier Jason Lemieux damals zu «10vor10». Das Mitglied der Gruppe «Irak-Veteranen gegen den Irak» schildert seine Einsamkeit im Feld. «Die Kollegen halten dich für einen Verräter, weil du damit sagst, dass Soldaten für nichts gestorben sind.» Statt sich zu hintersinnen, seien sie auf den Überbringer der schlechten Botschaft losgegangen.

Powells Stabschef Lawrence Wilkerson hatte die UNO-Rede geschrieben. 2013 erzählte er gegenüber «10vor10», dass die angeblichen Beweise für Massenvernichtungswaffen aus einem «48-seitigen Papierstapel stammten, geschrieben vom damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney».¨

«USA haben Scherbenhaufen hinterlassen»

Gemäss Wilkerson war der Einmarsch im Irak ein Komplott, das Dick Cheney schon vor den Terroranschlägen von 9/11 mit dem damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld geschmiedet hatte.

Legende: US-Soldaten kehren Anfang Dezember 2011 in die USA zurück. Viele von ihnen leiden nach ihrer Ankunft an posttraumatischen Belastungsstörungen. Keystone/Ted S. Warren/Archiv

Für den ehemaligen SRF-Nahostkorrespondenten Ulrich Tilgner war das einzig Positive, dass Saddam Hussein gestürzt wurde. Aber: «Das ganze Land ist durch diesen Krieg und die anschliessende Besetzung völlig destabilisiert worden», wie er 2013 gegenüber SRF erklärte. Die US-Regierung habe die Probleme völlig unterschätzt, und man habe einen Scherbenhaufen hinterlassen.

Folgen auch im Iran Bodentruppen?

Ebenfalls deutliche Worte zur immensen Bedeutung des Irak-Kriegs 2003 fand SRF-USA-Korrespondent Pascal Weber anlässlich des 20-jährigen «Jubiläums» 2023 bei SRF: «Ein Krieg, der ein Land und eine ganze Region bis heute destabilisiert, der das Ende der amerikanischen Alleinstellung als Hypermacht einläutete, der die Verbündeten der USA in Europa spaltete, der Irans Macht am Golf stärkte und Russlands Revanchismus Auftrieb verlieh. Ein Krieg, der China grosszügige Möglichkeiten für seinen globalen Aufstieg bot und der die psychologische Verfassung der USA bis heute wesentlich beeinflusst.»

Worin sich viele Experten einig sind: Um das iranische Regime gänzlich zu besiegen, bräuchte es höchstwahrscheinlich, ähnlich wie beim Irak-Krieg, amerikanische Bodentruppen.

Ob für die Zerstörung der Atomanlagen auch Bodentruppen eingesetzt werden sollen, bleibt unklar. Ausdrücklich ausschliessen wollte dies US-Präsident Trump nicht.